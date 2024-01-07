IT Trend Colored

L'indicateur IT Trend Colored est un outil puissant conçu par IT Trading ( InfiniteTrades Software Corp), pour aider les traders à identifier les tendances du marché de manière visuelle et efficace. Cette version, est un indicateur personnalisé pour la plateforme de trading MetaTrader 4.

Fonctionnalités clés :

 • Identification des Tendances : L'indicateur utilise une combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) pour déterminer la direction de la tendance du marché.

 • Coloration Intuitive : Les tendances haussières sont représentées par des histogrammes verts audacieux, les tendances baissières par des histogrammes rouge, et les périodes de faiblesse de tendance (consolidation) par des histogrammes verts ou rouge plus légers.

 • Adaptabilité aux Conditions du Marché : Les épaisseurs et les nuances de couleur des histogrammes varient en fonction de la force de la tendance, offrant ainsi une indication visuelle de la vigueur du mouvement du marché.

Utilisation de l'Indicateur :

 • Tendance Haussière : Lorsque les histogrammes verts audacieux prédominent, cela indique une tendance haussière. Les traders peuvent envisager d'initier des positions longues lorsque cette condition est observée.

 • Tendance Baissière : Les histogrammes rouge marqués suggèrent une tendance baissière. Les traders peuvent envisager d'initier des positions courtes lorsque cette condition est observée.

 • Périodes de Consolidation : Les histogrammes verts ou rouge plus légers signalent une consolidation du marché. Les traders peuvent choisir de rester à l'écart ou d'ajuster leurs stratégies en fonction de ces périodes.

Paramètres Personnalisables :

L'indicateur est flexible et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres en fonction de leurs préférences. Les périodes des moyennes mobiles (Period1 et Period2) peuvent être ajustées pour s'adapter à différents horizons temporels.

Utilisation de l'Alerte :

L'indicateur est équipé d'une fonction d'alerte qui informe les utilisateurs des conditions du marché. 

Liens et Support :

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'indicateur et pour obtenir un support technique, veuillez visiter le lien officiel : https://t.me/+8_H2UIcGsmA1MWQ8

Pour profiter de passages et gestion de comptes Funded, veuillez visiter le lien officiel : https://t.me/+ZaOkJousm-Q0ODRk

Si vous souhaitez en apprendre plus et bénéficier d'éducation gratuite, veuillez visiter le lien officiel : https://t.me/itforextrading

Copyright 2023, InfiniteTrades Software Corp. Tous droits réservés.
Avis 3
Francisco Garcia
182
Francisco Garcia 2024.09.21 18:16 
 

Muy buen indicador, Gracias

gubio
94
gubio 2024.03.25 05:06 
 

Ótima ferramenta pra trabalhar!

Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.10 04:50 
 

testing

Répondre à l'avis