IT Moving Average EA

3.86
Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché de MetaTrader 4 (MT4). 

Cet EA gratuit exploite une stratégie de trading basée sur le croisement de deux moyennes mobiles simples, renforcée par une approche de grid, offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier.

Caractéristiques clés:

  • Stratégie de Croisement de Moyennes Mobiles: Notre EA utilise un croisement de deux moyennes mobiles – 50 et 200 périodes – pour identifier les opportunités de trading. Cette méthode éprouvée offre une indication solide des tendances du marché, vous aidant à prendre des décisions éclairées.
  • Gestion Avancée de Grid: Notre EA intègre une stratégie de grid qui permet d'ajouter progressivement des ordres supplémentaires lorsque le marché se déplace pas en votre faveur. Cette approche peut aider à exploiter les fluctuations du marché de manière efficace.

Paramètres Personnalisables:

- Périodes des Moyennes Mobiles: Ajustez les périodes des moyennes mobiles (50, 200) pour une personnalisation fine de votre stratégie.

- Pas de Grille (Grid Step): Définissez le pas de la grille (Grid Step) pour les positions Buy et Sell, pour contrôler la distance entre les ordres dans la stratégie de grid.

- Nombre Maximum d'Ordres de Grille (Grid Max Orders): Limitez le nombre d'ordres dans la stratégie de grid en fonction de votre tolérance au risque et de votre capital.

- Lots et Niveaux de Take Profit: Ajustez la taille des lots et les niveaux de take profit (TP) pour optimiser votre gestion des risques.

Pour avoir accès à des Preset rentable, veuillez nous rejoindre sur Telegram : Clique ICI

Utilisation Simple:

Notre EA est convivial et facile à utiliser. Après avoir configuré les paramètres selon vos préférences, il peut être activé sur votre plateforme MT4 pour exécuter automatiquement les opérations en fonction des signaux générés par la stratégie de croisement de moyennes mobiles et la méthode de grid.

Remarque Importante:

L'Expert Advisor de Croisement de Moyennes Mobiles avec Stratégie de Grid est offert gratuitement, renforçant notre engagement à fournir des outils de trading avancés et accessibles à tous les traders de la communauté MT4.

Optimisez vos stratégies de trading avec notre EA de pointe dès maintenant. Téléchargez-le gratuitement et explorez les opportunités offertes par cette approche novatrice de trading automatisé.

Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est recommandé de tester l'EA sur des comptes de démonstration avant de l'utiliser en conditions réelles.

Pour toutes assistances ou question, veuillez nous rejoindre sur Telegram : Clique ICI

Téléchargez l'Expert Advisor de Croisement de Moyennes Mobiles avec Stratégie de Grid dès aujourd'hui et donnez une nouvelle dimension à vos opérations sur MetaTrader 4!


Avis 12
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.08 02:42 
 

Good EA,I made some small adjustments to the M5-M15 settings, and now I’m getting stable results. Very satisfied with the profits, thanks to the developer!

Charles Crete
627
Charles Crete 2024.11.12 05:50 
 

Meilleur robot gratuit ... Les programmeurs sont les plus sympathiques ils ont codés mon propre robot dont je suis fier

IATradingScalping
2363
IATradingScalping 2023.12.04 23:17 
 

EXCELENTE TRABAJO , es tema de buscarle los parametros y funciona como maquina sin parar , GRACIAS

Produits recommandés
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experts
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
ZigZag Fibo EA
Andrey Tatarinov
4.25 (8)
Experts
Le conseiller négocie avec la tendance. La direction de la tendance est déterminée par l'indicateur ZigZag . La grille de Fibonacci se superpose dans le sens de la tendance. A un niveau de Fibonacci donné, un ordre limite est placé dans le sens de la tendance. Les niveaux suivants sont disponibles pour passer une commande : 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 Le stop loss est défini sur le niveau Fibo de 100 ou spécifié par l'utilisateur dans les paramètres du conseiller. Le take profit est défini sur
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
MacdScalper
Roman Yablonskiy
4 (1)
Experts
MacdScapler   is an automatic expert advisor with two section of martingale strateges with automation takeprofit. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs. If parameters of the entry points goes wrong, the EA changes them automaticly. General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents for 0.01 lot. Spread is recommended less then 2 points. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value in two steps - the first for the four trades and the second
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Experts
Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Nikkei Breakout Zones MT4
Tomas Vanek
Experts
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol and
FREE
Hedge DCA Master
Benny Subarja
Experts
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com The Key point: Use my custom free indicator, you can download here  and place it under folder mql4/Indicators Us
FREE
Vik Standart
Ivan Kopchuk
4.33 (6)
Experts
Features: 1. Your constructor strategies. 2. Large selection of standard indicators. 3. Exact market entry according to your strategy. 4. Slip filter. 5. Support for four and five characters. 6. Trend trading. 7. Trading in flat. 8. Minimum deposit. 9. Aggressive or quiet trade. 10. Limit the lot. 11. Position tracking. 12. Restoring balance after loss. Input parameters    Lot - fixed lot size.    StopLot - lot restriction.    UseVxod - enable / disable login pattern.    UseStop -
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Experts
"The settings are intricate, but make sure to take full advantage of them." MA Touch and Cross Trade Focused Semi-Automated EA This EA is specialized in MA touch and cross trades, with two MA exit conditions, one of which can also be used as a trailing stop! The usage is entirely up to you! I’ve never seen an MA trade EA with so many adjustable settings! MA Entry and Mass MA Exit for Open Positions Not only can this EA handle MA entry , but it can also be used for mass MA exits on open position
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Trender EA MT4
Alexandr Gladkiy
3.67 (3)
Experts
Trender EA  - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.  Настройки: Параметр Описание ID EA  Идентификатор ордеров советника Mode trade Режи
FREE
Accumulo
Hoang Loc Tran
5 (1)
Experts
Accumulo – Automatic EA for multi-symbol trading Accumulo is an automated trading tool that applies a bi-directional grid strategy with volume control. It uses technical indicators such as ATR, MA, and CCI to determine entry and exit points. All operations are automated and require no complex user configuration. Accumulo is designed to work across different types of markets and instruments, including currency pairs, precious metals, and digital assets. It can run on multiple charts at the same
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Experts
KyberNet  — is an automated trading advisor based on the fundamental principle of technical analysis: support and resistance levels. The system is designed to work on the Forex market and uses mathematically precise algorithms to determine optimal entry and exit points for transactions. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Main characteristics Ope
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
RangeGridEA
Alessio Fabiani
Experts
The EA creates a grid of equally spaced pending limit orders taking into account:  - The current price; sell-limit above / buy-limit below  - The trading range; computed by using the weekly highs and lows The EA then manages the orders while they have been executed. The logic is: IF #EXECUTED ORDERS == 2   OPEN NEW LIMIT AT THE PEN. PRICE IF #EXECUTED ORDERS > TOT - 2   RESET THE LIMIT ORDERS TO RANGE  - check the video for the full strategy at:  https://youtu.be/f_ebFsGpIZQ?si=k8IBWe4qJxpz2zjJ
FREE
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Experts
"GA Moving Average" («GA Moyenne Mobile») est un Expert Advisor (EA) conçu pour automatiser le trading basé sur la stratégie de croisement des moyennes mobiles. Avec ses paramètres personnalisables, cet EA permet aux traders de créer la stratégie idéale en ajustant différents paramètres selon leurs préférences de trading. Le concept central de l'EA "GA Moving Average" repose sur l'utilisation d'indicateurs de moyennes mobiles pour identifier les opportunités de trading potentielles. En analysa
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
PZ Stochastic EA
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Experts
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experts
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Experts
Trade the Ichimoku Kinko Hyo Indicator with complete freedom using a powerful and flexible EA. It implements many entry strategies and useful features, like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements several entry conditions Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop settings Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Implements a martingale fea
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experts
Fully automatic expert for Binary Options trading at Grand Capital broker https://clck.ru/3GEm6E . I think there is no need to explain all the advantages of Binary options trading in MT4 to knowledgeable people, I will name the most important advantages: 1) No loss of precious time when switching from MT4 to broker in the browser; 2) A variety of indicators and scripts for MT4; 3) The ability to trade automatically. In most cases, the ADVISER closes the position from the first trade, but the ma
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Complex Chaos EA MT4
Robots4Forex Ltd
Experts
The Complex Chaos EA is an automated system that uses a pair of exponential moving averages to detect the market direction and opens trades on candle open. If the market moves against a trade it will at a set distance open another trade in the same direction to move the take profit of the group of open positions closer to the current price and make the group of trades winners overall once the price reverses. If a change in direction is detected then all trades are closed and it starts trading in
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (560)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
Plus de l'auteur
IT Trend Colored
Quentin Gilbert Roger Dacheville
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur IT Trend Colored est un outil puissant conçu par IT Trading ( InfiniteTrades Software Corp), pour aider les traders à identifier les tendances du marché de manière visuelle et efficace. Cette version, est un indicateur personnalisé pour la plateforme de trading MetaTrader 4. Fonctionnalités clés :  • Identification des Tendances : L'indicateur utilise une combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) pour déterminer la direction de la tendance du marché.  • Coloration Intuitive
FREE
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre dernier-né, IT ADX Momentum , une avancée majeure dans l'univers du trading automatisé. Notre EA redéfinit les règles du jeu en exploitant pleinement l'indicateur ADX pour vous offrir des performances exceptionnelles. Utilisation de l'ADX dans l'IT ADX Momentum EA  L'IT ADX Momentum EA repose sur une stratégie sophistiquée qui tire parti de l'analyse de l'ADX pour prendre des décisions de trading éclairées, tout en implémentant une stratégie de grille pour maximiser les profit
FREE
IT Moving Average Three EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
1 (1)
Experts
Il utilise trois moyennes mobiles pour analyser le marché et générer des signaux d'achat et de vente. La première et la deuxième moyenne mobile sont de type simple et ont des périodes respectives de 20 et 50. Elles servent à déterminer les points d'entrée et de sortie.  La troisième moyenne mobile est de type simple et a une période de 200. Elle sert à indiquer la direction de la tendance, en fonction de sa position par rapport au prix. Le robot ne prend que les signaux qui sont cohérents avec
FREE
IT Moving RSI EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
3.67 (3)
Experts
L'Expert Advisor IT Moving RSI EA est un outil de pointe conçu pour donner aux traders de profondes connaissances sur les tendances du marché et les mouvements de prix. Cet Expert Advisor est un allié puissant, adapté aux traders débutants comme aux traders expérimentés, offrant la capacité de prendre des décisions éclairées en combinant la puissance des moyennes mobiles et de l'indice de force relative (RSI). Que vous débutiez dans le monde du trading ou que vous soyez un trader chevronné, cet
FREE
IT Bollinger Bands EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché   MetaTrader 4   (MT4) : IT Bollinger Bands. Cet   EA gratuit   exploite une stratégie de trading basée sur les Bollinger Bands (bandes de Bollinger), offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier. Caractéristiques Clés : Stratégie Bollinger Bands   : Notre EA utilise les Bollinger Bands, une approche populaire d'analyse technique. En se basant sur la période (20), l'écart-type (2) e
FREE
IT Parabolic EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre tout nouveau Expert Advisor (EA) conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT Parabolic EA. Cet EA innovant exploite la puissante stratégie de Parabolic SAR pour vous offrir un moyen efficace de maximiser vos opérations sur le marché financier. Caractéristiques clés : Stratégie Parabolic SAR : Notre EA utilise la stratégie de Parabolic SAR, une approche reconnue en analyse technique. En se basant sur les points de retournement générés par les Parabolic SAR, il identifie les
FREE
IT Stochastic EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez l'EA IT Stochastic, un puissant robot de trading conçu pour exploiter pleinement le potentiel de l'indicateur Stochastic. Avec une stratégie de grid intelligemment implémentée, cet EA offre des opportunités de trading exceptionnelles en toutes circonstances. Vous recherchez un outil fiable pour améliorer vos performances de trading sur MetaTrader 4 ? Ne cherchez pas plus loin. Prise de Signaux Stochastique Avancée L'IT Stochastic EA tire parti de l'indicateur Stochastic pour prendre
FREE
IT Fractals EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez notre tout nouveau robot de trading, IT Fractals EA , une révolution dans le monde du trading automatisé. Notre EA repousse les limites en exploitant l'indicateur fractals pour des performances exceptionnelles. Caractéristiques clés : Stratégie Fractals : IT Fractals EA se démarque en adoptant une stratégie innovante basée sur l'indicateur fractals. Cette approche astucieuse vous permet de repérer les points d'inversion du marché avec précision, identifiant ainsi les opportunités de
FREE
IT Divergence EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez IT Divergence EA, votre allié incontournable pour maximiser vos profits sur les marchés financiers. Notre Expert Advisor (EA) exploite les puissants indicateurs MACD et RSI pour automatiser le trading avec une précision inégalée. Caractéristiques Clés :   Stratégie de Détection des Divergences : IT Divergence EA repose sur une stratégie solide qui tire parti des indicateurs MACD et RSI pour repérer des divergences sur les marchés. Les divergences sont de puissants signaux pour ident
FREE
IT Rsi EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
3 (1)
Experts
Découvrez notre Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT RSI EA . Ce puissant EA exploite le potentiel de l'indicateur Relative Strength Index (RSI) pour vous offrir une approche avancée et stratégique afin d'optimiser vos opérations sur les marchés financiers. Caractéristiques clés : Stratégie RSI : IT RSI EA déploie une stratégie de trading sophistiquée basée sur l'indicateur Relative Strength Index (RSI). Cette approche tire parti de la capacité du RSI à
FREE
IT Macd Crossover EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez IT MACD Crossover, votre allié ultime pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Notre Expert Advisor (EA) tire parti du puissant indicateur technique MACD pour exécuter des trades de manière automatisée avec une précision inégalée. Caractéristiques Clés : - Stratégie MACD Crossover : IT MACD Crossover se base sur la stratégie éprouvée du crossover MACD pour identifier les opportunités de trading. Les croisements entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) rapides et
FREE
Filtrer:
Eve55
145
Eve55 2025.10.25 04:19 
 

Not working properly

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.08 02:42 
 

Good EA,I made some small adjustments to the M5-M15 settings, and now I’m getting stable results. Very satisfied with the profits, thanks to the developer!

[Supprimé] 2025.04.11 03:11 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

patrickdrew
2703
patrickdrew 2025.03.06 22:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2025.02.15 04:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Marco Prosdocimi
28
Marco Prosdocimi 2024.11.15 09:40 
 

The EA doesn't work properly with the default configuration. I wrote to the developer but he doesn't provide any assistance even though in the description it's written to join the telegram channel for having a profitable setting

Charles Crete
627
Charles Crete 2024.11.12 05:50 
 

Meilleur robot gratuit ... Les programmeurs sont les plus sympathiques ils ont codés mon propre robot dont je suis fier

jj624038
144
jj624038 2024.10.14 13:12 
 

Geras .Vertas demesio. Jei ribotas laikas darbui ,tai puikus pasirinkimas.

AscendCapital
2364
AscendCapital 2024.02.17 17:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

IATradingScalping
2363
IATradingScalping 2023.12.04 23:17 
 

EXCELENTE TRABAJO , es tema de buscarle los parametros y funciona como maquina sin parar , GRACIAS

HaMaiLin
15
HaMaiLin 2023.09.17 07:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

kambovalere
15
kambovalere 2023.09.04 17:00 
 

❤❤❤

Répondre à l'avis