IT Moving Average EA

Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché de MetaTrader 4 (MT4).





Cet EA gratuit exploite une stratégie de trading basée sur le croisement de deux moyennes mobiles simples, renforcée par une approche de grid, offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier.





Caractéristiques clés:





Stratégie de Croisement de Moyennes Mobiles: Notre EA utilise un croisement de deux moyennes mobiles – 50 et 200 périodes – pour identifier les opportunités de trading. Cette méthode éprouvée offre une indication solide des tendances du marché, vous aidant à prendre des décisions éclairées.

Notre EA utilise un croisement de deux moyennes mobiles – 50 et 200 périodes – pour identifier les opportunités de trading. Cette méthode éprouvée offre une indication solide des tendances du marché, vous aidant à prendre des décisions éclairées. Gestion Avancée de Grid: Notre EA intègre une stratégie de grid qui permet d'ajouter progressivement des ordres supplémentaires lorsque le marché se déplace pas en votre faveur. Cette approche peut aider à exploiter les fluctuations du marché de manière efficace.

Notre EA intègre une stratégie de grid qui permet d'ajouter progressivement des ordres supplémentaires lorsque le marché se déplace pas en votre faveur. Cette approche peut aider à exploiter les fluctuations du marché de manière efficace.



Paramètres Personnalisables:





- Périodes des Moyennes Mobiles: Ajustez les périodes des moyennes mobiles (50, 200) pour une personnalisation fine de votre stratégie.





- Pas de Grille (Grid Step): Définissez le pas de la grille (Grid Step) pour les positions Buy et Sell, pour contrôler la distance entre les ordres dans la stratégie de grid.





- Nombre Maximum d'Ordres de Grille (Grid Max Orders): Limitez le nombre d'ordres dans la stratégie de grid en fonction de votre tolérance au risque et de votre capital.





- Lots et Niveaux de Take Profit: Ajustez la taille des lots et les niveaux de take profit (TP) pour optimiser votre gestion des risques. Pour avoir accès à des Preset rentable, veuillez nous rejoindre sur Telegram : Clique ICI



Utilisation Simple:





Notre EA est convivial et facile à utiliser. Après avoir configuré les paramètres selon vos préférences, il peut être activé sur votre plateforme MT4 pour exécuter automatiquement les opérations en fonction des signaux générés par la stratégie de croisement de moyennes mobiles et la méthode de grid.





Remarque Importante:





L'Expert Advisor de Croisement de Moyennes Mobiles avec Stratégie de Grid est offert gratuitement, renforçant notre engagement à fournir des outils de trading avancés et accessibles à tous les traders de la communauté MT4.





Optimisez vos stratégies de trading avec notre EA de pointe dès maintenant. Téléchargez-le gratuitement et explorez les opportunités offertes par cette approche novatrice de trading automatisé.





Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est recommandé de tester l'EA sur des comptes de démonstration avant de l'utiliser en conditions réelles. Pour toutes assistances ou question, veuillez nous rejoindre sur Telegram : Clique ICI

Téléchargez l'Expert Advisor de Croisement de Moyennes Mobiles avec Stratégie de Grid dès aujourd'hui et donnez une nouvelle dimension à vos opérations sur MetaTrader 4!







