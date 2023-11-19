Il utilise trois moyennes mobiles pour analyser le marché et générer des signaux d'achat et de vente. La première et la deuxième moyenne mobile sont de type simple et ont des périodes respectives de 20 et 50. Elles servent à déterminer les points d'entrée et de sortie.





La troisième moyenne mobile est de type simple et a une période de 200. Elle sert à indiquer la direction de la tendance, en fonction de sa position par rapport au prix. Le robot ne prend que les signaux qui sont cohérents avec la tendance, ce qui lui permet de réduire le nombre de signaux erronés et d'augmenter le facteur de profit.

IT Moving Average Three EA vous offre une grande flexibilité et un contrôle total sur les paramètres de trading. Vous pouvez choisir la stratégie de grid, qui consiste à ouvrir plusieurs positions, avec un pas fixe, afin de profiter des variations du marché.





Vous pouvez aussi choisir la stratégie de martingale, qui consiste à augmenter la taille des positions après chaque perte, avec un facteur multiplicateur, afin de compenser les pertes antérieures.





Ces deux stratégies sont optionnelles et peuvent être activées ou désactivées selon votre choix.





Vous pouvez également régler le money management, qui calcule les lots en pourcentage par rapport à l'équité du compte MT4, avec un risque maximum par trade, afin de gérer votre capital de manière optimale.





Vous pouvez aussi définir le stop loss en pourcentage et le take profit en pips, afin de sécuriser vos gains et de limiter vos pertes.





IT Moving Average Three EA est compatible avec tous les actifs et tous les horizons de temps.





Vous pouvez l'utiliser sur l'actif de votre choix, que ce soit le Forex, les indices, les matières premières ou les crypto-monnaies.





Vous pouvez aussi l'utiliser sur l'horizon de temps de votre choix, que ce soit le scalping, le day trading ou le swing trading. Le robot s'adapte à toutes les conditions de marché et à tous les styles de trading.





IT Moving Average Three EA est un outil de trading avancé et paramétrable pour la plateforme MT4. Il vous permet de profiter des opportunités du marché et d'accroître votre performance.





IT Moving Average Three EA est un outil de trading avancé et paramétrable pour la plateforme MT4. Il vous permet de profiter des opportunités du marché et d'accroître votre performance.

Il vous offre une grande flexibilité et un contrôle total sur les paramètres de trading. Il est compatible avec tous les actifs et tous les horizons de temps.




