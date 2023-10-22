IT Macd Crossover EA

Découvrez IT MACD Crossover, votre allié ultime pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Notre Expert Advisor (EA) tire parti du puissant indicateur technique MACD pour exécuter des trades de manière automatisée avec une précision inégalée.





Caractéristiques Clés :





- Stratégie MACD Crossover : IT MACD Crossover se base sur la stratégie éprouvée du crossover MACD pour identifier les opportunités de trading. Les croisements entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) rapides et lentes déclenchent des signaux d'achat ou de vente, adaptés à tout type de marché.





- Système de Grid Intelligent : Notre EA est équipé d'un système de grid avancé qui permet d'optimiser les trades. Il ouvre de nouvelles positions à des prix prédéfinis lorsque la position initiale va à l'encontre du signal, maximisant ainsi les opportunités de profit.





Paramètres Configurables :





- Adaptabilité Sans Limite : IT MACD Crossover est conçu pour s'adapter à toutes les paires de devises, tous les marchés et toutes les timeframes. Personnalisez les paramètres en fonction de vos préférences et du contexte du marché.





- Fast EMA Period et Slow EMA Period : Personnalisez les périodes des EMA rapides et lentes pour une flexibilité totale.





- Signal MACD : Définissez le niveau de signal MACD qui déclenchera les trades.





- Lots Fixed : Contrôlez la taille des positions avec la flexibilité des lots fixes.





- Take Profit : Configurez vos niveaux de prise de profit pour sécuriser vos gains.





- Buy Spacing et Sell Spacing (Grid) : Ajustez l'espacement des ordres dans le système de grid pour une gestion précise des positions.





- Max Open Orders (Grid) : Limitez le nombre maximum d'ordres ouverts en même temps pour une gestion prudente du risque.





Performance Éprouvée : IT MACD Crossover a été soumis à des tests rigoureux et a montré des résultats de performance exceptionnels.





Support Client : Notre équipe est là pour répondre à vos questions et vous fournir une assistance de qualité.





Investissez dans l'avenir de votre trading avec IT MACD Crossover. Optimisez votre stratégie MACD avec notre EA hautement configurable, adapté à tous les marchés, toutes les paires de devises et toutes les timeframes, et commencez à tirer profit des marchés financiers dès aujourd'hui.



