IT Stochastic EA

Découvrez l'EA IT Stochastic, un puissant robot de trading conçu pour exploiter pleinement le potentiel de l'indicateur Stochastic. Avec une stratégie de grid intelligemment implémentée, cet EA offre des opportunités de trading exceptionnelles en toutes circonstances. Vous recherchez un outil fiable pour améliorer vos performances de trading sur MetaTrader 4 ? Ne cherchez pas plus loin.

Prise de Signaux Stochastique Avancée
L'IT Stochastic EA tire parti de l'indicateur Stochastic pour prendre des signaux de trading précis. Les paramètres entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la stratégie à vos préférences, notamment les périodes %K et %D, ainsi que le ralentissement (Slowing).

Stratégie de Grid Innovante
Notre stratégie de grid vous permet d'optimiser vos gains en ouvrant de nouvelles positions lorsque la position initiale ne se déroule pas comme prévu. Cela vous offre une flexibilité inégalée pour gérer les mouvements du marché.

Dashboard Intelligent
L'EA est équipé d'un Dashboard intelligent qui vous permet de surveiller en temps réel la balance de votre compte, ainsi que le nombre de positions ouvertes et fermées récemment. Cela vous donne un contrôle total sur votre portefeuille de trading.

Paramètres Personnalisables

L'IT Stochastic EA offre une gamme complète d'inputs pour personnaliser votre expérience de trading :
  • Paramètres de l'Indicateur Stochastic : Définissez les périodes %K et %D ainsi que le ralentissement (Slowing) selon votre stratégie.
  • Gestion des Positions : Contrôlez la taille des lots, les niveaux de take profit et de maximum déviation / slippage pour optimiser vos entrées et sorties.
  • Paramètres de la Grille (Grid) : Ajustez l'espacement entre les ordres d'achat et de vente, ainsi que le nombre maximal d'ordres pour une gestion précise de la grille.
  • Paramètres Généraux : Personnalisez l'affichage des ordres de base, activez l'affichage des erreurs d'ordre, autorisez le déplacement manuel des lignes de take profit et de stop loss, et attribuez un numéro magique à vos ordres pour un suivi facile.

Pour accéder à des préréglages rentables, veuillez nous rejoindre sur Telegram : CLIQUEZ ICI

L'IT Stochastic EA est le résultat de nombreuses heures de développement et de tests approfondis. Il est conçu pour les traders sérieux qui cherchent à améliorer leur performance de trading sur MT4. Avec une interface conviviale et des fonctionnalités puissantes, il vous permet de gagner du temps tout en prenant des décisions de trading éclairées.

Relevez le défi du marché financier avec confiance en utilisant l'IT Stochastic EA. Téléchargez-le dès maintenant et découvrez comment il peut transformer votre expérience de trading.

Note : Veuillez noter que la performance passée ne garantit pas la performance future, et il est essentiel de tester l'EA sur un compte de démonstration avant de l'utiliser en conditions réelles de trading.







Produits recommandés
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experts
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Experts
"The settings are intricate, but make sure to take full advantage of them." MA Touch and Cross Trade Focused Semi-Automated EA This EA is specialized in MA touch and cross trades, with two MA exit conditions, one of which can also be used as a trailing stop! The usage is entirely up to you! I’ve never seen an MA trade EA with so many adjustable settings! MA Entry and Mass MA Exit for Open Positions Not only can this EA handle MA entry , but it can also be used for mass MA exits on open position
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Trading Entertainment Free
Alexander Nikolaev
4 (1)
Experts
A trading adviser that not only trades, but also has a built-in game. The EA trades on signaling bars and MACD and RSI indicators. The ATR indicator is used to determine volatility. Many other customizable options are available. An interesting feature is the built-in free game in which you need to control the ball and collect coins. The ball jumps along the line of the moving average, you need to control it with the arrows or the "w a s d" keys and not let it fall outside the playing area (2 re
FREE
Stochastic and Parabolic SAR
Dmitriy Epshteyn
Experts
Советник "Stochastic and Parabolic SAR" торгует по индикатору Stochastic Oscillator, используя фильтр в качестве индикатора Parabolic SAR, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки. Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Experts
Super Buy Sell  is a combination of Hedging and Martingale strategy. Buy and Sell at the same time and open order every 20 pips (default setting) with customized Target Profit. It was backtested and optimized using real ticks with high quality. The Expert Advisor has successfully passed the stress test with slippage approximate to the real market conditions. This EA can run on several instruments simultaneously. This EA is recommended for cent accounts. Real account monitoring https://www.mql5.
FREE
MacdScalper
Roman Yablonskiy
4 (1)
Experts
MacdScapler   is an automatic expert advisor with two section of martingale strateges with automation takeprofit. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs. If parameters of the entry points goes wrong, the EA changes them automaticly. General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents for 0.01 lot. Spread is recommended less then 2 points. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value in two steps - the first for the four trades and the second
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master MT4
Tomas Vanek
Experts
The GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPUSD using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/ Key details are: Parameters Main Chart: Current symbol and
FREE
AW Super Trend EA
AW Trading Software Limited
4.13 (8)
Experts
Un système de trading entièrement automatisé qui fonctionne sur les signaux de l'indicateur de tendance classique "Super Trend". L'Expert Advisor utilise une stratégie de trading classique sans recours aux grilles, martingale, scalping. L'Expert Advisor dispose d'un calcul de lot automatique intégré, d'un filtrage de tendance multi-période, d'un stop loss.   Si nécessaire, vous pouvez connecter une martingale qui   accompagne   commandes utilisant la traînée et le seuil de rentabilité. Surveill
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
5 (1)
Experts
This is the RSI GridMaster Mini — the freely available, compact version of the popular RSI GridMaster system. The EA operates based on the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with a grid strategy, enabling continuous trading as the market moves. The Mini version uses a   fixed lot size of 0.01   and trades exclusively on the   H1 timeframe. All settings have been simplified to make the system easy to use, reliable, and beginner-friendly. Looking for More Power and Flexibility? Check
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experts
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Experts
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Adx rsi orion mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Accelerator EA MT4
Mansour Babasafary
3 (1)
Experts
An expert based on the Accelerator indicator. Without any additional filters Interesting and useful result Can be used in all currency pairs and all time frames Can be used in all markets completely free Fast and simple With the support of the author Settings: Signal: These settings are related to the "Accelerator" Indicator. When that indicator reaches this value, the expert trades. Meta Trader Alarm: If you want to receive an alarm through Metatrader after each trade, enable this setting. Ris
FREE
Franc Pacific
Gennady Sergienko
4.09 (34)
Experts
Franc Pacific is a CHF scalper that trades between 17 and 22 hours, this watch is the most low-volatility and is well suited for counter-trend scalpers. Intended for EURCHF only. Please note that all strategies of the Franc (CHF) type are poorly reproducible and testing significantly differs from real trading. keep this in mind when calculating risks. Requirements: Currency of account: EURCHF ; Account type: hedging ; Speed of execution (ping): no matter; Minimum deposit:  100 USD; Maximal spr
FREE
News Advisor MT4
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the free version for MT4. The amount of news to handle is limited to 5 news in USDPY (0.01 Lot). Please find below the other versions of this expert (The Pro versions have not limitations) : News Advisor MT4 Pro. News Advisor MT5 Pro. News Advisor MT5 Free. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportun
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Experts
Based on technical analysis and the logic of upward (bullish) and downward (bearish) trends, the bot eliminates speculative cases in the market. High-precision bots surpass humans in all aspects: they replace a workforce and have no limitations on working hours. Unlike humans, they are not subject to fatigue, illnesses, emotions, etc. The bot is limited from the risks of losing the entire capital as it incorporates STOP Loss and Take Profit features. These features help manage potential losses
FREE
MT4 BuildYourGridEA
Nikolaos Pantzos
4.33 (9)
Experts
BUILD YOUR GRID The expert is a system to help any trader to make a grid of orders (without martingale, lite martingale, or full martingale) easy and simple. Please make your test to find your settings. Default settings are just to take an idea of how the expert works. The expert can make according or contrary grid of orders. You can set the expert to work in hedge mode if the losses are huge. The system uses a high-risk strategy. It's better to test it first in a demo account. Version for MT5
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Donchian Scalper EA MT4
Robots4Forex Ltd
3.67 (3)
Experts
The Donchian Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on the Donchian indicator. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on USDJPY using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentrate
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (560)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
Plus de l'auteur
IT Moving Average EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
3.86 (7)
Experts
Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché de MetaTrader 4 (MT4).  Cet EA gratuit exploite une stratégie de trading basée sur le croisement de deux moyennes mobiles simples, renforcée par une approche de grid, offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier. Caractéristiques clés: Stratégie de Croisement de Moyennes Mobiles: Notre EA utilise un croisement de deux moyennes mobiles – 50 et 200 périodes – pour identifier les o
FREE
IT Trend Colored
Quentin Gilbert Roger Dacheville
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur IT Trend Colored est un outil puissant conçu par IT Trading ( InfiniteTrades Software Corp), pour aider les traders à identifier les tendances du marché de manière visuelle et efficace. Cette version, est un indicateur personnalisé pour la plateforme de trading MetaTrader 4. Fonctionnalités clés :  • Identification des Tendances : L'indicateur utilise une combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) pour déterminer la direction de la tendance du marché.  • Coloration Intuitive
FREE
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre dernier-né, IT ADX Momentum , une avancée majeure dans l'univers du trading automatisé. Notre EA redéfinit les règles du jeu en exploitant pleinement l'indicateur ADX pour vous offrir des performances exceptionnelles. Utilisation de l'ADX dans l'IT ADX Momentum EA  L'IT ADX Momentum EA repose sur une stratégie sophistiquée qui tire parti de l'analyse de l'ADX pour prendre des décisions de trading éclairées, tout en implémentant une stratégie de grille pour maximiser les profit
FREE
IT Moving Average Three EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
1 (1)
Experts
Il utilise trois moyennes mobiles pour analyser le marché et générer des signaux d'achat et de vente. La première et la deuxième moyenne mobile sont de type simple et ont des périodes respectives de 20 et 50. Elles servent à déterminer les points d'entrée et de sortie.  La troisième moyenne mobile est de type simple et a une période de 200. Elle sert à indiquer la direction de la tendance, en fonction de sa position par rapport au prix. Le robot ne prend que les signaux qui sont cohérents avec
FREE
IT Bollinger Bands EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour le marché   MetaTrader 4   (MT4) : IT Bollinger Bands. Cet   EA gratuit   exploite une stratégie de trading basée sur les Bollinger Bands (bandes de Bollinger), offrant ainsi une approche puissante pour optimiser vos opérations sur le marché financier. Caractéristiques Clés : Stratégie Bollinger Bands   : Notre EA utilise les Bollinger Bands, une approche populaire d'analyse technique. En se basant sur la période (20), l'écart-type (2) e
FREE
IT Moving RSI EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
3.67 (3)
Experts
L'Expert Advisor IT Moving RSI EA est un outil de pointe conçu pour donner aux traders de profondes connaissances sur les tendances du marché et les mouvements de prix. Cet Expert Advisor est un allié puissant, adapté aux traders débutants comme aux traders expérimentés, offrant la capacité de prendre des décisions éclairées en combinant la puissance des moyennes mobiles et de l'indice de force relative (RSI). Que vous débutiez dans le monde du trading ou que vous soyez un trader chevronné, cet
FREE
IT Divergence EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez IT Divergence EA, votre allié incontournable pour maximiser vos profits sur les marchés financiers. Notre Expert Advisor (EA) exploite les puissants indicateurs MACD et RSI pour automatiser le trading avec une précision inégalée. Caractéristiques Clés :   Stratégie de Détection des Divergences : IT Divergence EA repose sur une stratégie solide qui tire parti des indicateurs MACD et RSI pour repérer des divergences sur les marchés. Les divergences sont de puissants signaux pour ident
FREE
IT Fractals EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez notre tout nouveau robot de trading, IT Fractals EA , une révolution dans le monde du trading automatisé. Notre EA repousse les limites en exploitant l'indicateur fractals pour des performances exceptionnelles. Caractéristiques clés : Stratégie Fractals : IT Fractals EA se démarque en adoptant une stratégie innovante basée sur l'indicateur fractals. Cette approche astucieuse vous permet de repérer les points d'inversion du marché avec précision, identifiant ainsi les opportunités de
FREE
IT Parabolic EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre tout nouveau Expert Advisor (EA) conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT Parabolic EA. Cet EA innovant exploite la puissante stratégie de Parabolic SAR pour vous offrir un moyen efficace de maximiser vos opérations sur le marché financier. Caractéristiques clés : Stratégie Parabolic SAR : Notre EA utilise la stratégie de Parabolic SAR, une approche reconnue en analyse technique. En se basant sur les points de retournement générés par les Parabolic SAR, il identifie les
FREE
IT Rsi EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
3 (1)
Experts
Découvrez notre Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT RSI EA . Ce puissant EA exploite le potentiel de l'indicateur Relative Strength Index (RSI) pour vous offrir une approche avancée et stratégique afin d'optimiser vos opérations sur les marchés financiers. Caractéristiques clés : Stratégie RSI : IT RSI EA déploie une stratégie de trading sophistiquée basée sur l'indicateur Relative Strength Index (RSI). Cette approche tire parti de la capacité du RSI à
FREE
IT Macd Crossover EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
Experts
Découvrez IT MACD Crossover, votre allié ultime pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Notre Expert Advisor (EA) tire parti du puissant indicateur technique MACD pour exécuter des trades de manière automatisée avec une précision inégalée. Caractéristiques Clés : - Stratégie MACD Crossover : IT MACD Crossover se base sur la stratégie éprouvée du crossover MACD pour identifier les opportunités de trading. Les croisements entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) rapides et
FREE
Filtrer:
Delacosa
205
Delacosa 2024.11.20 18:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis