Découvrez l'EA IT Stochastic, un puissant robot de trading conçu pour exploiter pleinement le potentiel de l'indicateur Stochastic. Avec une stratégie de grid intelligemment implémentée, cet EA offre des opportunités de trading exceptionnelles en toutes circonstances. Vous recherchez un outil fiable pour améliorer vos performances de trading sur MetaTrader 4 ? Ne cherchez pas plus loin.





Prise de Signaux Stochastique Avancée

L'IT Stochastic EA tire parti de l'indicateur Stochastic pour prendre des signaux de trading précis. Les paramètres entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la stratégie à vos préférences, notamment les périodes %K et %D, ainsi que le ralentissement (Slowing).





Stratégie de Grid Innovante

Notre stratégie de grid vous permet d'optimiser vos gains en ouvrant de nouvelles positions lorsque la position initiale ne se déroule pas comme prévu. Cela vous offre une flexibilité inégalée pour gérer les mouvements du marché.





Dashboard Intelligent

L'EA est équipé d'un Dashboard intelligent qui vous permet de surveiller en temps réel la balance de votre compte, ainsi que le nombre de positions ouvertes et fermées récemment. Cela vous donne un contrôle total sur votre portefeuille de trading.





Paramètres Personnalisables

L'IT Stochastic EA offre une gamme complète d'inputs pour personnaliser votre expérience de trading :

Paramètres de l'Indicateur Stochastic : Définissez les périodes %K et %D ainsi que le ralentissement (Slowing) selon votre stratégie.

Gestion des Positions : Contrôlez la taille des lots, les niveaux de take profit et de maximum déviation / slippage pour optimiser vos entrées et sorties.

Paramètres de la Grille (Grid) : Ajustez l'espacement entre les ordres d'achat et de vente, ainsi que le nombre maximal d'ordres pour une gestion précise de la grille.

Paramètres Généraux : Personnalisez l'affichage des ordres de base, activez l'affichage des erreurs d'ordre, autorisez le déplacement manuel des lignes de take profit et de stop loss, et attribuez un numéro magique à vos ordres pour un suivi facile.

Pour accéder à des préréglages rentables, veuillez nous rejoindre sur Telegram : CLIQUEZ ICI

L'IT Stochastic EA est le résultat de nombreuses heures de développement et de tests approfondis. Il est conçu pour les traders sérieux qui cherchent à améliorer leur performance de trading sur MT4. Avec une interface conviviale et des fonctionnalités puissantes, il vous permet de gagner du temps tout en prenant des décisions de trading éclairées.





Relevez le défi du marché financier avec confiance en utilisant l'IT Stochastic EA. Téléchargez-le dès maintenant et découvrez comment il peut transformer votre expérience de trading.





Note : Veuillez noter que la performance passée ne garantit pas la performance future, et il est essentiel de tester l'EA sur un compte de démonstration avant de l'utiliser en conditions réelles de trading.























