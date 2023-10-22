IT Fractals EA

Découvrez notre tout nouveau robot de trading, IT Fractals EA, une révolution dans le monde du trading automatisé. Notre EA repousse les limites en exploitant l'indicateur fractals pour des performances exceptionnelles.

Caractéristiques clés :

  • Stratégie Fractals : IT Fractals EA se démarque en adoptant une stratégie innovante basée sur l'indicateur fractals. Cette approche astucieuse vous permet de repérer les points d'inversion du marché avec précision, identifiant ainsi les opportunités de trading optimales.
  • Gestion avancée : Notre EA est équipé d'outils de gestion avancés pour vous aider à maximiser vos profits. Vous avez le contrôle total sur la taille des positions, les niveaux de prise de profit personnalisés et la gestion des écarts et du glissement, vous permettant d'ajuster vos stratégies au gré des fluctuations du marché.
  • Tableau de bord convivial : Notre EA dispose d'un tableau de bord intuitif qui simplifie votre expérience de trading. Il vous fournit des informations cruciales sur vos ordres, vous alerte en cas d'erreurs potentielles, et vous permet de personnaliser manuellement vos niveaux de prise de profit et de stop-loss pour un contrôle total de vos opérations.

Paramètres personnalisables :

  • Taille des lots et niveaux de prise de profit : Personnalisez la taille de vos positions et les niveaux de prise de profit pour répondre à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Rejoignez-nous sur Telegram pour des configurations exclusives : CLIQUEZ ICI

Facilité d'utilisation :

IT Fractals EA est conçu pour une utilisation simplifiée. Une fois que vous avez configuré vos paramètres selon vos préférences, activez simplement l'EA sur votre plateforme MetaTrader 4, laissant ainsi l'algorithme exécuter automatiquement des transactions en fonction des signaux générés par la stratégie Fractals.

Note importante :

Nous sommes fiers de proposer gratuitement l'Expert Advisor IT Fractals EA, dans le cadre de notre engagement à rendre les outils de trading avancés accessibles à la communauté MT4. Cependant, il est essentiel de comprendre que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous vous recommandons vivement de réaliser des tests approfondis sur des comptes de démonstration avant de déployer l'EA en conditions réelles.

Téléchargez dès maintenant l'Expert Advisor IT Fractals EA et propulsez vos opérations de trading MetaTrader 4 vers de nouveaux sommets ! N'attendez plus pour exploiter le potentiel des fractals dans votre trading.



