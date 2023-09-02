IT Parabolic EA

5
Découvrez notre tout nouveau Expert Advisor (EA) conçu pour le marché MetaTrader 4 (MT4) : IT Parabolic EA.

Cet EA innovant exploite la puissante stratégie de Parabolic SAR pour vous offrir un moyen efficace de maximiser vos opérations sur le marché financier.

Caractéristiques clés :

Stratégie Parabolic SAR : Notre EA utilise la stratégie de Parabolic SAR, une approche reconnue en analyse technique. En se basant sur les points de retournement générés par les Parabolic SAR, il identifie les opportunités de trading pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.

Gestion Avancée : IT Parabolic EA est équipé d'une gestion avancée pour optimiser votre succès. Vous pouvez personnaliser la taille des lots, définir des niveaux de take profit, et ajuster les paramètres de gestion des risques selon vos préférences.

Fonctionnement Automatique : Notre EA fonctionne de manière entièrement automatisée. Une fois les paramètres configurés en fonction de vos objectifs, vous pouvez l'activer sur votre plateforme MT4 pour qu'il exécute automatiquement les opérations en se basant sur les signaux générés par les Parabolic SAR.

Interface Intuitive : L'interface conviviale d'IT Parabolic EA vous permet de suivre facilement l'évolution de vos opérations. Vous pouvez consulter les informations clés telles que les points d'entrée et de sortie, les niveaux de take profit, ainsi que les performances globales de votre stratégie.

Personnalisation des Paramètres :

Taille des Lots : Personnalisez la taille des lots pour gérer votre exposition au marché.

Take Profit : Définissez des niveaux de take profit selon votre stratégie de gestion des risques.

Pour toute assistance ou pour des pré configurations rentable, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram : ICI

Téléchargez dès maintenant IT Parabolic EA et explorez les opportunités offertes par cette approche innovante du trading automatisé.

Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est recommandé de tester l'EA sur des comptes de démonstration avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

Optimisez vos stratégies de trading avec IT Parabolic EA et prenez votre trading sur MetaTrader 4 au niveau supérieur !


Avis 1
jj624038
144
jj624038 2024.10.13 19:52 
 

Geras jei gebi naudoti.

Répondre à l'avis