DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCRect 

CRect

La classe CRect représente la zone rectangulaire du graphique.

Description

La classe CRect est la classe de la zone graphique, elle est définie par les coordonnées des coins supérieur gauche et inférieur droit d'un rectangle en coordonnées Cartésiennes.

Déclaration

   class CRect

Titre

   #include <Controls\Rect.mqh>

Méthodes de Classe

Propriétés

 

Left

Retourne/Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche

Top

Retourne/Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche

Right

Retourne/Définit la coordonnée X du coin inférieur droit

Bottom

Retourne/Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit

Width

Retourne/Définit la largeur

Height

Retourne/Définit la hauteur

SetBound

Définit les nouvelles coordonnées en utilisant la classe CRect

Move

Définit les nouvelles coordonnées de la classe CRect

Shift

Effectue le décalage relatif des coordonnées de la classe CRect

Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone de la classe CRect

Méthodes supplémentaires

 

Format

Retourne les coordonnées de la zone sous forme d'une chaîne de caractères

 