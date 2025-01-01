CRect

La classe CRect représente la zone rectangulaire du graphique.

Description

La classe CRect est la classe de la zone graphique, elle est définie par les coordonnées des coins supérieur gauche et inférieur droit d'un rectangle en coordonnées Cartésiennes.

Déclaration

class CRect

Titre

#include <Controls\Rect.mqh>

Méthodes de Classe