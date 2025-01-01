CRect
La classe CRect représente la zone rectangulaire du graphique.
Description
La classe CRect est la classe de la zone graphique, elle est définie par les coordonnées des coins supérieur gauche et inférieur droit d'un rectangle en coordonnées Cartésiennes.
Déclaration
class CRect
Titre
#include <Controls\Rect.mqh>
Méthodes de Classe
Propriétés
Retourne/Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche
Retourne/Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche
Retourne/Définit la coordonnée X du coin inférieur droit
Retourne/Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit
Retourne/Définit la largeur
Retourne/Définit la hauteur
Définit les nouvelles coordonnées en utilisant la classe CRect
Définit les nouvelles coordonnées de la classe CRect
Effectue le décalage relatif des coordonnées de la classe CRect
Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone de la classe CRect
Méthodes supplémentaires
Retourne les coordonnées de la zone sous forme d'une chaîne de caractères