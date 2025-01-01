- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
CDateTime
La classe CDateTime permet de travailler avec les dates et heures.
Description
CDateTime est une structure dérivant de MqlDateTime, elle est utilisée pour toutes les opérations utilisant des dates et des heures dans les contrôles.
Déclaration
|
struct CDateTime
Titre
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Méthodes de Classe
|
Propriétés
|
|
Retourne le nom du mois
|
Retourne le nom court du mois
|
Retourne le nom du jour de la semaine
|
Retourne le nom court du jour de la semaine
|
Retourne le nombre de jours dans le mois
|
Méthodes Get/Set
|
|
Retourne/Définit la date/heure
|
Définit la date
|
Définit l'heure
|
Définit les secondes
|
Définit les minutes
|
Définit les heures
|
Définit le jour du mois
|
Définit le mois
|
Définit l'année
|
Méthodes supplémentaires
|
|
Soustrait le nombre de secondes
|
Ajoute le nombre de secondes
|
Soustrait le nombre spécifié de minutes
|
Ajoute le nombre spécifié de minutes
|
Soustrait le nombre spécifié d'heures
|
Ajoute le nombre spécifié d'heures
|
Soustrait le nombre spécifié de jours
|
Ajoute le nombre spécifié de jours
|
Soustrait le nombre spécifié de mois
|
Ajoute le nombre spécifié de mois
|
Soustrait le nombre spécifié d'années
|
Ajoute le nombre spécifié d'années