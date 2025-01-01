DocumentationSections
CDateTime

La classe CDateTime permet de travailler avec les dates et heures.

Description

CDateTime est une structure dérivant de MqlDateTime, elle est utilisée pour toutes les opérations utilisant des dates et des heures dans les contrôles.

Déclaration

   struct CDateTime

Titre

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Méthodes de Classe

Propriétés

 

MonthName

Retourne le nom du mois

ShortMonthName

Retourne le nom court du mois

DayName

Retourne le nom du jour de la semaine

ShortDayName

Retourne le nom court du jour de la semaine

DaysInMonth

Retourne le nombre de jours dans le mois

Méthodes Get/Set

 

DateTime

Retourne/Définit la date/heure

Date

Définit la date

Time

Définit l'heure

Sec

Définit les secondes

Min

Définit les minutes

Hour

Définit les heures

Day

Définit le jour du mois

Mon

Définit le mois

Year

Définit l'année

Méthodes supplémentaires

 

SecDec

Soustrait le nombre de secondes

SecInc

Ajoute le nombre de secondes

MinDec

Soustrait le nombre spécifié de minutes

MinInc

Ajoute le nombre spécifié de minutes

HourDec

Soustrait le nombre spécifié d'heures

HourInc

Ajoute le nombre spécifié d'heures

DayDec

Soustrait le nombre spécifié de jours

DayInc

Ajoute le nombre spécifié de jours

MonDec

Soustrait le nombre spécifié de mois

MonInc

Ajoute le nombre spécifié de mois

YearDec

Soustrait le nombre spécifié d'années

YearInc

Ajoute le nombre spécifié d'années

 