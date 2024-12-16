Algorithmes d'optimisation de la population : Algorithme de Recherche Gravitationnelle (Gravitational Search Algorithm, GSA)

Sommaire



1. Introduction

2. Algorithme

3. Résultats des tests





L'Algorithme de Recherche Gravitationnelle, ou Gravitational Search Algorithm (GSA) a été proposé par E. Rashedi pour résoudre les problèmes d'optimisation, en particulier les problèmes non linéaires, en suivant les principes de la loi de la gravitation de Newton. Dans l'algorithme proposé, les particules sont considérées comme des objets et leur performance est estimée en tenant compte de leur masse. La gravité est la tendance des masses à accélérer l'une vers l'autre. C'est l'une des 4 forces fondamentales de la nature (les autres sont la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte).

Chaque particule de l'univers attire toutes les autres particules. La gravité existe partout. Bien qu'il s'agisse de la force la plus faible, c'est pourtant la plus visible. C'est grâce à la force gravitationnelle que les gens peuvent marcher sur la Terre et que les planètes peuvent tourner autour du Soleil. La force gravitationnelle d'un objet est proportionnelle à sa masse. Les objets ayant une masse plus importante ont donc une gravité plus élevée. Le caractère inéluctable de la gravité la distingue de toutes les autres forces de la nature. Le comportement de la force gravitationnelle de Newton est appelé action à distance. Il s'agit d'une loi physique générale déduite de l'observation empirique par ce que Isaac Newton appelait le raisonnement inductif. Elle fait partie de la mécanique classique formulée dans les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principia) de Newton, publiés pour la première fois le 5 juillet 1687.

Lorsqu'en avril 1686, Newton a présenté le premier livre non publié à la Royal Society, Robert Hooke a prétendu que Newton avait reçu de lui la loi de l'inverse du carré. Dans le langage d'aujourd'hui, la loi dit que toute masse ponctuelle attire toute autre masse ponctuelle par une force agissant le long d'une ligne qui coupe deux points.





2. Algorithme

L'article présente un algorithme d'optimisation basé sur la loi de la gravitation de Newton : "Chaque particule de l'univers attire toutes les autres particules avec une force qui est directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare". Dans l'algorithme proposé, les agents de recherche sont un ensemble de masses qui interagissent les unes avec les autres sur la base de la gravitation newtonienne et des lois du mouvement. Parallèlement, tous les agents peuvent échanger des informations entre eux, où qu'ils se trouvent dans l'espace de recherche, au moyen d'une force d'attraction qui dépend de la masse (calculée à partir des valeurs de la fonction objective) et de la distance qui les sépare.

Les agents sont traités comme des objets et leur aptitude est mesurée par leur masse. En termes généraux (avec les paramètres de l'algorithme proches des lois physiques réelles), tous ces objets sont attirés les uns vers les autres par la force de gravité. Cette force provoque également un mouvement global de tous les objets vers les objets ayant une masse plus importante. Par conséquent, les masses interagissent en utilisant une forme directe de connexion par le biais de la force gravitationnelle.

Dans le GSA classique, chaque particule a 3 types de masses :



a) la masse active

b) la masse passive

c) la masse inertielle

Dans la plupart des cas, il est pratique et opportun d'utiliser l'égalité de ces concepts pour simplifier les codes et les calculs et donc pour accroître l'efficacité des capacités de recherche de l'algorithme. Il n’y aura donc qu’une seule masse dans l'algorithme, et non trois. Les équations des lois physiques utilisées dans le GSA sont présentées dans la figure 1.











Figure 1. Force de gravité, accélération et vitesse







La position des particules fournit la solution au problème, et la fonction d'aptitude est utilisée pour calculer les masses. L'algorithme comporte 2 étapes : l'exploration et l'exploitation. Cet algorithme utilise des capacités d'intelligence au début pour éviter de rester bloqué dans l'optimum local, puis il exploite les régions d'extrema.

L'algorithme de recherche gravitationnelle doit transformer une particule se déplaçant dans l'espace en un objet d'une certaine masse. Ces objets sont attirés par l'interaction gravitationnelle entre eux. Chaque particule dans l'espace sera attirée par l'attraction mutuelle des particules créant des accélérations. Chaque particule est attirée par d'autres particules et se déplace dans la direction de la force. Les particules de faible masse se déplacent vers les particules de masse plus importante. Mais les objets massifs se déplacent également, mais à une vitesse inférieure inversement proportionnelle à la masse. La solution optimale est trouvée par les "grands" objets, qui affinent la solution en se déplaçant à faible vitesse par rapport aux "petits" objets qui se déplacent plus rapidement. Le GSA met en œuvre le transfert d'informations par le biais de l'interaction entre les objets.



Les étapes du GSA :



1. Initialisation de l'agent

2. Évolution de la condition physique

3. Calcul de la constante gravitationnelle

4. Calcul des masses des agents





1. Initialisation de l'agent

Tous les agents sont initialisés de manière aléatoire. Chaque agent est considéré comme une solution candidate. Pour que l'analyse de stabilité soit significative et fiable, il est extrêmement important de spécifier les conditions initiales d'équilibre. Car si le "disque" d’origine des objets n'est pas en équilibre, sa détente aux premiers instants de la simulation peut provoquer des instabilités qui sont de peu d'importance pour notre compréhension de la stabilité des "galaxies à disque". Malheureusement, aucune solution analytique n'est connue pour la densité, le champ de vitesse et la température d'un disque gazeux tridimensionnel en équilibre hydrostatique dans le potentiel externe du halo de matière noire et/ou du disque stellaire.



2. L'évolution de la condition physique (fitness)

La fiabilité et l'efficacité du GSA dépendent de l'équilibre entre les capacités de recherche et d'exploitation. Dans les premières itérations du processus de recherche de solutions, la préférence est donnée à l'exploration de l'espace de recherche. Elle peut être réalisée en permettant aux agents d'utiliser de grandes tailles de pas dans les premières itérations. Lors des itérations ultérieures, il est nécessaire d'affiner l'espace de recherche afin d'éviter que des optima globaux ne soient manquants. Les solutions candidates doivent donc avoir de petites tailles de pas afin d'être utilisées dans les itérations suivantes.



3. Calcul de la constante gravitationnelle

La constante gravitationnelle (également appelée constante universelle de gravitation, constante newtonienne de gravitation ou constante gravitationnelle de Cavendish), désignée par la lettre G, est une constante physique empirique qui intervient dans le calcul des effets gravitationnels dans la loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton et dans la Théorie de la Relativité Générale d'Albert Einstein. Dans la loi de Newton, c'est la constante de proportionnalité reliant la force gravitationnelle entre deux corps au produit de leurs masses et à l'inverse du carré de leur distance. Dans les équations du champ d'Einstein, il quantifie la relation entre la géométrie de l'espace-temps et le tenseur énergie-momentum.



4. Calcul des masses des agents

La masse est la quantité de matière présente dans l'espace.



Pseudo-code de l'algorithme :



1. génération d’un système d'objets de manière aléatoire.

2. détermination de l'aptitude de chaque objet.

3. mise à jour des valeurs de la constante gravitationnelle, calcul des masses, du meilleur et du plus mauvais objet.

4. calcul des forces agissant sur chaque coordonnée.

5. calcul des accélérations et des vitesses des objets.

6. mise à jour de la position des objets.

7. détermination de l'aptitude de chaque objet.

8. répétition depuis le point 3 jusqu'à ce que le critère d'arrêt soit rempli.



Prenons le code du GSA. Pour décrire un objet dans le système d'interaction gravitationnelle, nous avons besoin de la structure S_Object, qui décrira toutes les propriétés physiques nécessaires de l'objet pour effectuer une recherche gravitationnelle : c[] - les coordonnées dans l'espace de recherche, v[] - le vecteur vitesse pour chacune des coordonnées (la dimension du tableau est le nombre de coordonnées), M - la masse de l'objet (dans le GSA, la masse est une valeur relative, c'est-à-dire une valeur calculée en fonction de la valeur de l'aptitude maximale et minimale sur l'ensemble du système d'objets), f - la valeur de l'aptitude, R[] - la distance euclidienne par rapport aux autres objets (la dimension du tableau est le nombre d'objets), F[] - le vecteur des forces pour chacune des coordonnées (la dimension du tableau est le nombre de coordonnées).



struct S_Object { double c []; double v []; double M; double f; double R []; double F []; };

Déclarons la classe de l'algorithme de recherche gravitationnelle C_AO_GSA. Parmi les propriétés physiques des objets participant à l'algorithme en tant qu'agents, une seule chose est nécessaire : les coordonnées qui représentent la meilleure solution - la valeur de fB. La classe déclare des plages valides de coordonnées de l'espace de recherche et un pas. Le système d'objets liés par la gravitation est représenté par un tableau de structures S_Object. Dans l'algorithme classique, il n'y a que 3 paramètres externes : G_constant, a_constant, e_constant, qui déterminent les propriétés de l'interaction gravitationnelle des objets. Le reste des constantes sont inclus dans les équations de calcul. Mais j'ai considéré qu'il était approprié de déplacer ces constantes dans les paramètres externes de l'algorithme, ce qui permet un ajustement plus flexible des propriétés de l'algorithme dans son ensemble. J'examinerai tous les paramètres plus en détail un peu plus tard, car ils influencent grandement le comportement de l'algorithme.



class C_AO_GSA { public : S_Object o []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : double cB []; public : double fB; public : void Init ( const int coordinatesNumberP, const int objectsNumberP, const double PowerOfdistanceP, const double GraviPert_MinP, const double GraviPert_MaxP, const double VelocityPert_MinP, const double VelocityPert_MaxP, const double G_constantP, const double a_constantP, const double e_constantP, const int maxIterationsP); public : void Moving ( int iter); public : void Revision (); private : int coordinatesNumber; private : int objectsNumber; private : double PowerOfdistance; private : double GraviPert_Min; private : double GraviPert_Max; private : double VelocPert_Min; private : double VelocPert_Max; private : double G_constant; private : double a_constant; private : double e_constant; private : int maxIterations; private : bool revision; private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); };

La méthode publique Init() de l'algorithme est destinée à passer les paramètres externes de l'algorithme à des constantes internes pour initialiser les variables de service et assigner des tailles aux tableaux.



void C_AO_GSA::Init ( const int coordinatesNumberP, const int objectsNumberP, const double PowerOfdistanceP, const double GraviPert_MinP, const double GraviPert_MaxP, const double VelocityPert_MinP, const double VelocityPert_MaxP, const double G_constantP, const double a_constantP, const double e_constantP, const int maxIterationsP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coordinatesNumber = coordinatesNumberP; objectsNumber = objectsNumberP; PowerOfdistance = PowerOfdistanceP; GraviPert_Min = GraviPert_MinP; GraviPert_Max = GraviPert_MaxP; VelocPert_Min = VelocityPert_MinP; VelocPert_Max = VelocityPert_MaxP; G_constant = G_constantP; a_constant = a_constantP; e_constant = e_constantP; maxIterations = maxIterationsP; ArrayResize (rangeMax, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeMin, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeStep, coordinatesNumber); ArrayResize (o, objectsNumber); for ( int i = 0 ; i < objectsNumber; i++) { ArrayResize (o [i].c, coordinatesNumber); ArrayResize (o [i].v, coordinatesNumber); ArrayResize (o [i].R, objectsNumber); ArrayResize (o [i].F, coordinatesNumber); o [i].f = - DBL_MAX ; } ArrayResize (cB, coordinatesNumber); }

La première méthode publique appelée à chaque itération de l'itération est Moving(). Cette méthode contient toute la physique et la logique de l'algorithme GSA. Elle est assez volumineuse, nous allons donc l'examiner en la divisant en plusieurs parties. Notez que la méthode prend l'itération en cours comme paramètre, le paramètre est impliqué dans le calcul de la constante gravitationnelle, ajustant l'équilibre entre la recherche et l'exploitation.

Lors de la première itération, l'étape d'initialisation de l'objet a lieu. Pour toutes les coordonnées des objets, nous attribuons des valeurs aléatoires dans l’intervalle autorisé avec une distribution uniforme, et nous vérifions qu'il n'y a pas de dépassement de l’intervalle. Au début du processus d'optimisation, tous les objets ont une vitesse nulle, c'est-à-dire qu'ils sont immobiles dans l'espace de recherche en ce qui concerne les coordonnées. Notez que les objets n'ont pas de masse. Ils devraient donc se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais nous enfreindrions les lois de la physique pour la première itération, car ce moment équivaut dans une certaine mesure au Big Bang. La condition physique des objets à cet instant est la plus petite des valeurs possibles du type "double". Lors du débogage de l'algorithme, il a été difficile de trouver des bugs liés à la masse zéro. Vous pouvez voir la solution ci-dessous.



if (!revision) { fB = - DBL_MAX ; for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { o [obj].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); o [obj].c [c] = SeInDiSp (o [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); o [obj].v [c] = 0.0 ; o [obj].M = 0.0 ; o [obj].f = - DBL_MAX ; } } revision = true ; }

Le reste du code de la méthode Moving() se réfère à la deuxième itération et aux itérations suivantes, au cours desquelles les objets acquièrent de la masse, de la vitesse et de l'accélération.



Tout d'abord, nous devons calculer la masse. Comme mentionné ci-dessus, la masse (une valeur scalaire positive par définition) des objets est calculée à partir des valeurs de la fonction d'aptitude. Il est donc nécessaire de déterminer les valeurs minimale et maximale de l'aptitude avant de calculer la masse sur la base des valeurs obtenues. À ce stade, la valeur de la fonction d'aptitude a déjà été obtenue à l'itération précédente.

for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { if (o [obj].f < Fmin) Fmin = o [obj].f; if (o [obj].f > Fmax) Fmax = o [obj].f; }

À ce stade du code, la masse est calculée à l'aide de l'équation Mo = (Fo-Fmin) / (Fmax-Fmin), avec :

Mo - la masse de l'objet

Fo - l’aptitude à utiliser l’objet (fitness)

Fmax - la valeur d'aptitude maximale parmi tous les objets (meilleure valeur)

Fmin - la valeur d'aptitude minimale parmi tous les objets (valeur la plus faible)



Comme le montre l'équation, la masse ne peut prendre que des valeurs positives comprises entre 0 et 1 inclus. Comme nous avons vu précédemment que la masse ne doit pas être égale à zéro (sinon la vitesse serait égale à la vitesse de la lumière), nous limiterons la limite inférieure de la masse à 0,1. La valeur supérieure peut être égale à 1. N'oubliez pas non plus que si les valeurs minimales et maximales de la fonction d'aptitude sont égales, la masse de tous les objets sera la même pour tous et égale à 1. Cela correspond au cas où l'espace de recherche est homogène dans la zone où se trouvent les objets et où tous les objets sont égaux en termes de qualité de la fonction d'aptitude, et des mouvements dans n'importe quelle direction ont la même priorité. Il semblerait que dans ce cas, tous les objets devraient progressivement se déplacer et se concentrer vers un centre de masse commun, mais cela ne se produit pas en raison de l'action non linéaire de la force gravitationnelle.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { Fo = o [obj].f; if (Fmax == Fmin) Mo = 1.0 ; else Mo = (Fo - Fmin) / (Fmax - Fmin); o [obj].M = Scale (Mo, 0.0 , 1.0 , 0.1 , 1.0 , false ); }

Nous avons calculé la masse des objets. Il faut maintenant calculer une autre composante de l'équation R : la distance euclidienne entre chaque objet et tous les autres objets. Le calcul consiste en 2 cycles d'énumération d'objets et 1 cycle de calcul pour chacune des coordonnées. Comme on s'en souvient, la distance euclidienne est la racine de la somme des carrés des différences de coordonnées.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) ArrayInitialize (o [obj].R, 0.0 ); for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int obj2 = 0 ; obj2 < objectsNumber; obj2++) { if (obj != obj2) { if (o [obj].R [obj2] == 0.0 ) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { diffDist = o [obj].c [c] - o [obj2].c [c]; o [obj].R [obj2] += diffDist * diffDist; } o [obj].R [obj2] = sqrt (o [obj].R [obj2]); o [obj2].R [obj] = o [obj].R [obj2]; } } } }

Nous pouvons maintenant calculer les vecteurs de force des objets. Pour cela, nous devons également parcourir tous les objets en 2 cycles et 1 cycle pour les coordonnées, puisque la vitesse est calculée séparément pour chaque coordonnée. Il faut ajouter une condition qui exclut la coïncidence des index des objets pour que l'objet exclue le calcul de lui-même dans le calcul de la force. Nous utilisons ici l'équation bien connue de Newton pour calculer la force gravitationnelle de deux objets (figure 1) en corrigeant la distance par le rapport e_constant. Calculons d'abord la constante gravitationnelle G, qui devrait évoluer à la baisse à chaque itération en supposant que l'algorithme s'intensifie à la fin de l'optimisation.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) ArrayInitialize (o [obj].F, 0.0 ); double G = G_constant * exp (-a_constant * (iter / maxIterations)); for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int obj2 = 0 ; obj2 < objectsNumber; obj2++) { if (obj != obj2) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { diffDist = o [obj2].c [c] - o [obj].c [c]; if (o [obj].R [obj2] != 0.0 ) { o [obj] .F [c] += G * o [obj].M * o [obj2].M * diffDist / ( pow (o [obj].R [obj2], PowerOfdistance) + e_constant); } } } } }

Il ne reste plus qu'à calculer la vitesse pour que les objets commencent à se déplacer. L'équation de la figure 1 montre que le calcul de la vitesse implique l'accélération, et que l'accélération est égale à la force agissant sur le corps divisée par la masse. L'équation contient également le temps V = V0+a*t. Dans notre algorithme, l'itération joue le rôle du temps, le changement de vitesse n'est donc rien d'autre qu'une augmentation de la vitesse dans une itération. Le vecteur vitesse a déjà été calculé ci-dessus. Il reste à diviser par la masse. Les auteurs introduisent également la perturbation de la force et la perturbation de la vitesse. La perturbation est un nombre aléatoire uniformément distribué entre 0 et 1. Cela ajoute une composante aléatoire au mouvement des objets, sans laquelle le mouvement serait strictement déterminé et ne dépendrait que de la position initiale des corps. J'ai jugé raisonnable d'intégrer les indicateurs de perturbation dans les paramètres externes de l'algorithme, ce qui permettra de réguler le mouvement des objets d'une manière totalement déterministe à une manière totalement aléatoire.



double a = 0.0 ; for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { r = RNDfromCI (GraviPert_Min, GraviPert_Max); a = o [obj].F [c] * r / o [obj].M; r = RNDfromCI (GraviPert_Min, GraviPert_Max); o [obj].v [c] = o [obj].v [c] * r + a; o [obj].c [c] = o [obj].c [c] + o [obj].v [c]; if (o [obj].c [c] > rangeMax [c]) o [obj].c [c] = rangeMin [c]; if (o [obj].c [c] < rangeMin [c]) o [obj].c [c] = rangeMax [c]; o [obj].c [c] = SeInDiSp (o [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

La deuxième méthode Revision(), dont l'exécution est obligatoire à chaque itération. La méthode est conçue pour déterminer la meilleure valeur d'aptitude (fitness) pour l'itération en cours. Dans la boucle, il faut passer en revue tous les objets et remplacer la meilleure solution globale.



void C_AO_GSA::Revision () { for ( int s = 0 ; s < objectsNumber; s++) { if (o [s].f > fB) { fB = o [s].f; ArrayCopy (cB, o [s].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }





3. Résultats des tests

Passons maintenant aux résultats des tests. Voici les résultats du banc d'essai avec les meilleurs paramètres GSA que j'ai pu trouver :



2023.02.03 14:12:43.440 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) C_AO_GSA:10;2.0;0.2;0.6;0.0;1.0;2.0;20.0;0.01

2023.02.03 14:12:43.440 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) =============================

2023.02.03 14:12:52.198 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 5 Rastrigin's ; Func runs 10000 result : 73.64619475145881

2023.02.03 14:12:52.198 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.91252

2023.02.03 14:13:06.105 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 25 Rastrigin's ; Func runs 10000 result : 59.4327218024363

2023.02.03 14:13:06.105 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.73640

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 500 Rastrigin's ; Func runs 10000 result : 37.550565227034724

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.46527

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) =============================

2023.02.03 14:14:30.577 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 5 Forest's ; Func runs 10000 result : 0.741456333008312

2023.02.03 14:14:30.577 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.41941

2023.02.03 14:14:50.281 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 25 Forest's ; Func runs 10000 result : 0.46894018717768426

2023.02.03 14:14:50.282 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.26526

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 500 Forest's ; Func runs 10000 result : 0.11382493516764165

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.06439

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) =============================

2023.02.03 14:16:18.195 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 5 Megacity's ; Func runs 10000 result : 5.279999999999999

2023.02.03 14:16:18.195 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0,44000

2023.02.03 14:16:34.536 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 25 Megacity's ; Func runs 10000 result : 2.296

2023.02.03 14:16:34.536 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.19133

2023.02.03 14:17:46.887 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) 500 Megacity's ; Func runs 10000 result : 0.23399999999999999

2023.02.03 14:17:46.887 Test_AO_GSA (EURUSD, M1) Score : 0.01950

Paramètres de l'algorithme :

input double PowerOfdistance_P = 2.0; // Puissance de la distance

input double GraviPert_Min_P = 0.2; // Perturbation gravitationnelle Min

input double GraviPert_Max_P = 0.6; // Perturbation gravitationnelle Max

input double VelocityPert_Min_P = 0.0; // Perturbation de la vitesse Min

input double VelocityPert_Max_P = 1.0; // Perturbation de la vitesse Max

input double G_constant_P = 2.0; // Constante G

input double a_constant_P = 20.0; // Constante a

input double e_constant_P = 0.01; // Constante e



PowerOfdistance_P - le degré auquel nous augmentons la distance entre les objets affecte la formation d'objets liés par la gravitation. Plus le degré de l'équation est élevé, moins les objets ont d'impact sur d'autres objets.



GraviPert_Min_P - la limite inférieure de la plage de perturbation gravitationnelle.

GraviPert_Max_P - la limite supérieure de la plage de perturbation gravitationnelle.

Dans le cas de GraviPert_Min_P = 1.0 et GraviPert_Max_P = 1.0, il n'y a pas de perturbation gravitationnelle.

VelocityPert_Min_P - la limite inférieure de la plage de perturbation de la vitesse.

VelocityPert_Max_P - la limite supérieure de la plage de perturbation de la vitesse.

Dans le cas de VelocityPert_Min_P = 1.0 et VelocityPert_Max_P = 1.0, il n'y a pas de perturbation de la vitesse.



G_constant_P - la constante gravitationnelle agit comme un facteur d'échelle : plus la valeur est élevée, plus les forces gravitationnelles agissent et plus la vitesse des objets change.

a_constant_P - le facteur de correction pour la constante gravitationnelle destiné à réduire le champ de recherche pendant toute la durée de l'optimisation afin d'affiner les extrema trouvés.

e_constant_P - le facteur de correction pour la distance entre les objets.

Examinons les résultats du test de visualisation. Le comportement de l'algorithme sur les fonctions de test est très particulier et intéressant. En fait, l'expérience montre le travail des forces gravitationnelles. Le mouvement des objets et les résultats d'optimisation obtenus sont fortement influencés par les paramètres externes de l'algorithme. Au départ, les objets dont la vitesse est nulle sont répartis de manière aléatoire dans l'espace de recherche et commencent à se déplacer à la prochaine itération. Les paramètres utilisés lors des tests (les meilleurs que j'ai trouvés) font en sorte que les objets se déplacent vers un centre de masse commun.

N'oubliez pas que la gravité de chaque objet affecte d'autres objets, dont les lois du mouvement sont décrites avec une précision suffisante dans l'algorithme. En se rapprochant du centre de masse commun, les objets continuent de se déplacer à grande vitesse. Cela ressemble au mouvement pulsé d'une masse de particules vers le centre de masse commun et vice-versa. Après un certain nombre d'itérations, le mouvement des objets modifie sa trajectoire sous l'influence du relief spatial de la fonction d'aptitude, qui agit comme une inhomogénéité gravitationnelle affectant la masse des objets. Comme nous l'avons vu précédemment, la masse des objets est calculée à partir de la valeur de la fonction d'aptitude. Cependant, la fonction de Rastrigin, symétrique selon les axes, a un effet assez uniforme sur le mouvement des objets et la répartition en groupes n'est pas particulièrement visible.







GSA sur la fonction de test de Rastrigin.

Les objets des fonctions Forest et Megacity présentent un comportement encore plus intéressant. Ces fonctions ne sont pas symétriques et ont donc un effet non uniforme sur l'ensemble du groupe d'objets.



GSA sur la fonction de test Forest







GSA sur la fonction de test Megacity



Après de nombreuses expériences avec GSA, j'ai eu l'idée de créer un simulateur de mouvement d'objets spatiaux. Il n'a aucune valeur pratique, mais il donne une idée des lois physiques qui agissent sur les systèmes planétaires et stellaires. Le simulateur est une version du GSA dont le caractère aléatoire est désactivé. Trois objets imitant trois étoiles (une géante bleue, une étoile jaune et une naine blanche) sont également introduits. Les paramètres de masse sont affichés séparément dans les paramètres correspondants.

Une nouvelle fonction d'aptitude Universe a été créée avec un espace uniforme spécialement pour le simulateur. Le simulateur montre clairement comment le degré (paramètre) de la distance entre les objets affecte leur mouvement mutuel. Dans la visualisation ci-dessous, une puissance de 3 est appliquée au lieu de la valeur standard de 2 de la loi de Newton. La façon dont le degré affecte la formation de systèmes gravitationnellement liés, tels que les systèmes d'étoiles paires et triples, apparaît clairement.

Si, dans notre univers, le degré de distance avait été plus élevé, les galaxies se seraient formées beaucoup plus tôt que dans la réalité. L'animation montre clairement que des objets appariés circulant autour d'un centre de masse commun sont apparus dès les premières itérations. Comme on pouvait s'y attendre, la géante bleue a collecté le plus grand nombre d'objets autour d'elle.

Visualisation du simulateur de mouvement d'objets spatiaux basé sur l'algorithme GSA







Passons maintenant à l'analyse des résultats des tests du GSA. Les caractéristiques originales utilisées dans l'algorithme ne lui ont pas permis d'obtenir de bons résultats lors de nos tests. Les nombreuses variations des paramètres que j'ai essayées n'ont pas amélioré la convergence de l'algorithme. L'algorithme a montré des résultats positifs par rapport aux autres participants au test sur la fonction de Rastrigin lisse avec 10 variables et sur Megacity. Dans d'autres tests, le GSA obtient des résultats inférieurs à la moyenne dans le tableau, en se classant 8e sur 12.

AO Description Rastrigin Rastrigin final Forest Forest final Megacity (discrète) Megacity final Résultat final 10 paramètres (5 F) 50 paramètres (25 F) 1.000 paramètres (500 F) 10 paramètres (5 F) 50 paramètres (25 F) 1.000 paramètres (500 F) 10 paramètres (5 F) 50 paramètres (25 F) 1.000 paramètres (500 F) IWO Optimisation des mauvaises herbes envahissantes 1,00000 1,00000 0,35295 2,35295 0,79937 0,46349 0,41071 1,67357 0,75912 0,44903 0,94416 2,15231 100,000 ACOm optimisation par colonies de fourmis M 0,36118 0,26810 0,20182 0,83110 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 0,15901 2,15901 96,805 COAm algorithme d'optimisation coucou M 0,96423 0,69756 0,30792 1,96971 0,64504 0,34034 0,21362 1,19900 0,67153 0,34273 0,48451 1,49877 74,417 FAm algorithme firefly M 0,62430 0,50653 0,20290 1,33373 0,55408 0,42299 0,64360 1,62067 0,21167 0,28416 1,00000 1,49583 70,740 BA algorithme des chauves-souris 0,42290 0,95047 1,00000 2,37337 0,17768 0,17477 0,33595 0,68840 0,15329 0,07158 0,49268 0,71755 59,383 ABC colonie d'abeilles artificielles 0,81573 0,48767 0,24656 1,54996 0,58850 0,21455 0,17249 0,97554 0,47444 0,26681 0,39496 1,13621 57,393 BFO optimisation du butinage bactérien 0,70129 0,46155 0,13988 1,30272 0,41251 0,26623 0,26695 0,94569 0,42336 0,34491 0,53694 1,30521 55,563 GSA algorithme de recherche gravitationnelle 0,73222 0,67404 0,00000 1,40626 0,31238 0,36416 0,42921 1,10575 0,51095 0,36658 0,00000 0,87753 52,786 FSS recherche d'un banc de poissons 0,48850 0,37769 0,13383 1,00002 0,78060 0,05013 0,08423 0,91496 0,00000 0,01084 0,23493 0,24577 20,094 PSO optimisation par essaims de particules 0,21339 0,12224 0,08478 0,42041 0,15345 0,10486 0,28099 0,53930 0,08028 0,02385 0,05550 0,15963 14,358 RND aléatoire 0,17559 0,14524 0,09495 0,41578 0,08623 0,04810 0,06094 0,19527 0,00000 0,00000 0,13960 0,13960 8,117 GWO optimiseur du loup gris 0,00000 0,00000 0,02672 0,02672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,18977 0,04119 0,07252 0,30348 1,000





En général, l'algorithme GSA est sensiblement sensible à la présence d'un gradient dans la fonction à optimiser. Sa faible évolutivité ne lui permet pas d'être utilisé pour des tâches sérieuses contenant de nombreuses variables. Je ne recommanderais donc pas l'utilisation de cet algorithme avec des réseaux neuronaux et pour l'optimisation de systèmes de trading. Je n'ai pas encore étudié toutes les possibilités de l'algorithme de recherche gravitationnelle. Des recherches supplémentaires pourraient permettre de découvrir de nouvelles caractéristiques positives inconnues de cet algorithme très intéressant et inhabituel. Les principaux avantages de l'algorithme sont l'indépendance par rapport à la meilleure solution globale trouvée et la capacité de tous les agents à interagir les uns avec les autres.



La figure 2 montre les résultats du test de l'algorithme.







Figure 2. Histogramme des résultats des tests des algorithmes







Conclusions sur les propriétés de l'Algorithme de Recherche Gravitationnelle (GSA) :



Avantages :

1. Mise en œuvre facile.

2. Bonne performance sur des fonctions lisses avec peu de variables.

Inconvénients :

1. Complexité de calcul élevée.

2. Mauvais résultats sur les fonctions discrètes.

3. Mauvaise évolutivité.



