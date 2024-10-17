Figures et exemples (partie I) : Multiple Top, ou Hauts Multiples

Sommaire





Les modèles sont souvent discutés sur Internet, car ils sont utilisés par de nombreux traders. Ils peuvent être considérés comme des critères d'analyse visuelle permettant de déterminer l'orientation à venir des prix. Le trading algorithmique est différent de cela. Il ne peut pas y avoir de critères visuels pour le trading algorithmique. Les Expert Advisors et les indicateurs disposent de méthodes individuelles pour travailler avec les séries de prix. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Le code n'a pas l'ampleur de la pensée humaine ni la qualité de l'analyse humaine, mais il a d'autres avantages précieux : une vitesse incomparable et une quantité incomparable de données numériques ou logiques traitées par unité de temps. Il n'est pas facile d'indiquer à la machine ce qu'elle doit faire. Cela demande un peu de pratique. Au fil du temps, le programmeur commence à comprendre la machine, et la machine commence à comprendre le programmeur. Cette série d'articles sera utile aux débutants, qui apprendront à structurer leurs pensées et à diviser les tâches complexes en étapes plus simples.





A propos des motifs d'inversion

Pour moi, les schémas d'inversion ont une définition trop vague. Et ils n'ont pas de mathématiques sous-jacentes non plus. Pour être honnête, tout modèle n'a pas de mathématiques sous-jacentes et les seules mathématiques qui peuvent être prises en compte ici sont les statistiques. Les statistiques sont le seul critère de vérité. Mais elles sont établies sur la base des échanges réels. Il est évident qu'il n'existe pas de sources pouvant fournir des statistiques très précises. Il est même inutile de fournir de telles données pour un problème de recherche spécifique. La seule solution est le backtesting et la visualisation dans le testeur de stratégie. Bien que cette approche offre une qualité de données moindre, elle présente un avantage indéniable, à savoir la rapidité et la quantité de données.

Bien entendu, les figures de renversement ne constituent pas un outil suffisant pour déterminer les renversements de tendance. Mais en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse, telles que l'analyse des niveaux ou l'analyse des chandeliers, elles peuvent produire le résultat souhaité. Dans cette série d'articles, les modèles ne sont pas considérés comme une méthode d'analyse particulièrement intéressante, mais ils peuvent être utilisés pour s'entraîner aux techniques de trading algorithmique. En plus de la pratique, vous obtiendrez un outil auxiliaire intéressant et utile - si ce n'est pas pour l'algo-trading, c'est pour l'œil du trader. Les indicateurs utiles sont très appréciés.





Pourquoi le Multiple Top — ses caractéristiques spécifiques

Ce modèle est devenu très populaire sur Internet en raison de sa simplicité. Ce schéma est assez courant sur différents instruments de trading et sur différents horizons graphiques, simplement parce qu'il n'y a rien de compliqué à cela. Si vous regardez de plus près le modèle, vous pouvez même voir que le concept peut être élargi en utilisant les capacités du trading algorithmique et du langage MQL5. Nous pouvons essayer de créer un code général qui ne sera pas limité uniquement par un double sommet. Un prototype judicieusement créé peut être utilisé pour explorer tous les modèles hybrides et successeurs.

Le successeur classique du haut multiple est le très populaire modèle "tête et épaules". Malheureusement, il n'existe pas d'informations structurées sur la manière de trader ce modèle. Ce problème est commun à de nombreuses stratégies populaires - parce qu'il y a beaucoup de beaux mots mais pas de statistiques. Je vais essayer de comprendre dans cet article s'il est possible de les utiliser dans le cadre du trading algorithmique. La seule méthode pour collecter des statistiques sans trader sur un compte de démo ou sur un compte réel est d'utiliser les capacités du testeur de stratégie. Sans cet outil, vous ne pourrez pas tirer de conclusions complexes concernant une stratégie particulière.





Le concept Double Top peut-il être étendu ?

En ce qui concerne le sujet de cet article, j'essaierai de dessiner un diagramme sous la forme d'un arbre de motifs qui part d'un double sommet. Cela permettra de mieux comprendre l'étendue des possibilités de ce concept :



J'ai décidé de combiner le concept de plusieurs modèles en partant du principe qu'ils sont basés approximativement sur la même idée. Cette idée a un début simple : trouver un bon mouvement dans n'importe quelle direction et déterminer correctement l'endroit où il est censé s'inverser. Après un contact visuel avec la configuration proposée, le trader doit tracer correctement quelques lignes auxiliaires, qui l'aideront à évaluer si la configuration répond à certains critères et à déterminer le point d'entrée sur le marché, ainsi que l'objectif et le niveau de perte. Le take profit peut être utilisé ici à la place de l'objectif.

Les modèles peuvent avoir des principes de construction communs, sur la base desquels le concept de ces modèles peut être combiné. Cette définition claire est ce qui différencie les traders algorithmiques des traders manuels. L'incertitude et l'interprétation multiple des mêmes principes peuvent avoir des conséquences décevantes.

Les modèles de base sont les suivants :

Double Top, ou Double Sommets Triple Top, ou Triple Sommets Tête et épaules

Ces modèles ont des structures et des principes d'utilisation similaires. Tous visent à identifier les inversions de tendance. Les trois modèles ont une logique similaire en ce qui concerne les lignes auxiliaires. Prenons l'exemple du Double Top :





Dans la figure ci-dessus, toutes les lignes nécessaires sont numérotées et signifient ceci :

Résistance de la tendance Ligne auxiliaire pour définir un pic pessimiste (quelqu'un pense qu'il s'agit d'un cou) Ligne de cou Objectif optimiste (il s'agit également d'un niveau de prise de bénéfice pour le trading) Le niveau maximum de stop-loss autorisé (il est fixé tout en haut) Ligne de prévision optimiste (égale à la tendance précédente)

Un objectif pessimiste est déterminé par rapport au point d'intersection de la ligne de cou à partir du bord le plus proche du marché - nous prenons la distance entre "1" et "2", qui est indiquée par "t", et nous mesurons la même distance dans la direction du renversement proposé. Le minimum de la cible optimiste est déterminé de la même manière, mais la distance est mesurée entre "5" et "3", ce qui est indiqué par "s".





Écrire du code pour afficher un Multiple Top

Commençons par définir la logique de raisonnement qui permet de définir ces modèles. Pour trouver un modèle, nous devons nous en tenir à la logique "barre par barre", c'est-à-dire que nous ne travaillerons pas par ticks, mais par barres. Dans ce cas, cela réduira considérablement la charge du terminal en évitant des calculs inutiles. Tout d'abord, déterminons une classe symbolisant un observateur indépendant qui cherchera le modèle. Toutes les opérations nécessaires à une détection correcte des motifs feront partie de l'instance. La recherche sera donc effectuée à l'intérieur de celle-ci. J'ai choisi cette solution afin de permettre des modifications ultérieures du code, par exemple lorsque nous devons étendre les fonctionnalités ou modifier les caractéristiques existantes.

Structure de la classe

Commençons par examiner le contenu de la classe :

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

Une classe représente des opérations séquentielles qu'une personne effectuerait si elle était à la place d'une machine. Quoi qu'il en soit, la détection d'une formation peut être divisée en une série d'opérations simples qui se succèdent les unes aux autres. Il existe une règle en mathématiques : si vous ne savez pas comment résoudre une équation, simplifiez-la. Cette règle s'applique non seulement aux mathématiques, mais aussi aux algorithmes. La logique de détection n'est pas claire au départ. Mais si vous savez par où commencer la détection, la tâche devient beaucoup plus simple. Dans ce cas, pour trouver l'ensemble du modèle, nous recherchons soit les sommets, soit les creux, soit les deux.

Déterminer les hauts et les bas

En l'absence de sommets et de creux, l'ensemble de la configuration n'a pas de sens, puisque la présence de sommets et de creux est une condition nécessaire à la configuration, bien que cette condition ne suffise pas à elle seule. Il existe différentes manières de déterminer les sommets. La condition la plus importante est la présence d'une demi-vague prononcée. La demi-vague est déterminée par 2 mouvements opposés prononcés, qui dans notre cas doivent être plusieurs barres à la suite, dans une seule direction. Nous devons déterminer pour cela le nombre minimum de barres dans une direction, ce qui indique la présence d'un mouvement. Pour ce faire, nous allons fournir une variable d'entrée.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

Les creux sont définis de manière opposée :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

Dans ce cas, je n'ai pas utilisé la logique des fractales. Au lieu de cela, j'ai créé ma propre logique pour déterminer les hauts et les bas. Je ne pense pas que ce soit mieux ou moins bien que les fractales. Mais au moins il n'est pas nécessaire d'utiliser une fonctionnalité externe. Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser les fonctions intégrées du langage, qui ne sont pas toujours indispensables. Ces fonctions pourraient être utiles, mais dans ce cas, elles sont redondantes. La fonction détermine tous les hauts et les bas avec lesquels nous travaillerons à l'avenir. L'image suivante donne une représentation visuelle de ce qui se passe dans cette fonction :

Elle recherche d'abord les mouvements 1, puis les mouvements 2, et enfin 3, ce qui implique la détermination du haut ou du bas. La logique pour 3 est mise en œuvre dans deux fonctions distinctes :

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Placez ensuite le tout dans un conteneur préparé à l'avance. La logique est la suivante : toutes les structures utilisées dans la classe nécessitent l'ajout progressif de données. Après avoir franchi toutes les étapes et tous les stades, les données requises sont produites. À l'aide de ces données, le modèle peut être représenté graphiquement sur le graphique. Bien entendu, la logique déterminante du haut et du bas peut être différente. Mon but est seulement de montrer une logique de détection simple pour des choses complexes.

Sélection des tops à travailler

Les hauts et les bas que nous avons trouvés ne sont que des intermédiaires. Après les avoir trouvés, nous devons sélectionner les sommets que nous considérons comme les plus appropriés pour jouer le rôle d'épaules. Nous ne pouvons pas le déterminer avec certitude car le code ne comporte pas de vision artificielle (en général, l'utilisation de techniques aussi complexes n'est pas susceptible d'améliorer les performances). Pour l'instant, sélectionnons les sommets les plus proches du marché :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Visuellement, sur le tableau des symboles, la logique sera équivalente à la variante dans le cadre violet. Je vais dessiner d'autres variantes pour la sélection :





Dans ce cas, la logique de sélection est très simple. Les variantes sélectionnées sont 0 et 1 car elles sont les plus proches du marché. Ici, tout s'applique à un double sommet. Mais la même logique sera utilisée pour les triples sommets ou les sommets multiples, la seule différence étant le nombre de sommets sélectionnés.

Cette fonction sera étendue à l'avenir pour permettre de sélectionner les sommets de manière aléatoire, comme indiqué en bleu dans l'image ci-dessus. Cela permettra de simuler plusieurs instances de chercheurs de motifs. Cela permet une recherche plus efficace et plus fréquente de tous les modèles dans le mode automatisé.

Détermination de la direction du motif

Une fois que nous avons identifié les sommets et les creux, nous devons déterminer la direction de la formation, si une telle formation existe à un moment donné du marché. À ce stade, j'envisage d'accorder une plus grande priorité à la direction dont le type d'extremum est le plus proche du marché. Sur la base de cette logique, utilisons la variante 0 de la figure, car le plus proche du marché est le bas et non le haut (à condition que la situation sur le marché soit exactement la même que dans la figure). Cette partie est simple dans le code :

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

Les actions ultérieures nécessitent une orientation clairement définie. La direction est équivalente au type du motif :

Sommets multiples Creux multiples

Ces règles s'appliquent également à la figure tête-épaules et à toutes les autres formations hybrides. La classe était censée être commune à tous les modèles de cette famille — cette généralité fonctionne déjà en partie.

Filtres permettant d'écarter les modèles incorrects :

Allons plus loin. Sachant que nous disposons d'une direction et d'une des façons de sélectionner les sommets et les creux, nous devons prévoir ce qui suit pour un sommet multiple : les sommets qui se trouvent entre les sommets sélectionnés doivent être plus bas que le plus bas des sommets sélectionnés. Pour des creux multiples, ces creux doivent être plus élevés que le plus élevé des creux sélectionnés. Dans ce cas, si les sommets sont choisis au hasard, tous les sommets sélectionnés seront clairement distingués. Dans le cas contraire, cette vérification n'est pas nécessaire :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Si nous affichons visuellement la variante correcte et la variante incorrecte de la sélection aléatoire du sommet, qui est effectuée par la dernière fonction prédicat, cela se présente comme suit :









Ces critères se retrouvent dans les schémas haussiers et baissiers. La figure montre un schéma haussier à titre d'exemple. Le deuxième cas peut être facilement imaginé.

Après avoir effectué toutes les procédures préparatoires, nous pouvons procéder à la recherche du cou. Les traders ne tracent pas tous le cou de la même manière. J'ai déterminé sous conditions plusieurs types de construction :

Visuellement incliné (pas par les ombres) Visuellement, horizontal (pas par les ombres) Point le plus haut ou le plus bas, incliné (par les ombres) Point le plus haut ou le plus bas, horizontal (par les ombres)

Pour des raisons de sécurité et pour augmenter les chances de gain, je pense que la variante optimale est la 4. J'ai choisi cette option pour les raisons suivantes :

Le début d'un mouvement d'inversion est plus clair

Cette approche est plus facile à mettre en œuvre dans le code

La pente est déterminée sans ambiguïté (horizontalement)

Ce n'est peut-être pas tout à fait correct du point de vue de la construction, mais je n'ai pas trouvé de règles claires. Ceci n'est pas critique du point de vue du trading algorithmique. Si nous trouvons quelque chose de rationnel dans ce modèle, le testeur ou la visualisation nous montrera certainement quelque chose. La poursuite de cette tâche implique le renforcement des résultats de trading, ce qui est toutefois une tâche tout à fait différente.

J'ai créé 2 fonctions miroir pour les modèles haussiers et baissiers qui définissent tous les paramètres nécessaires du cou :

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Pour un tracé correct et simple du cou, il est préférable d'utiliser les mêmes règles de construction du cou pour tous les modèles de la famille choisie. Cela permet d'éliminer les détails inutiles qui, dans notre cas, n'apporteront rien. Pour construire un cou pour des sommets multiples de n'importe quelle complexité, il est préférable d'utiliser 2 hauts extrêmes du modèle. Les indices de ces sommets seront les indices entre lesquels nous rechercherons le prix le plus bas ou le plus élevé dans le segment de marché sélectionné. Le cou sera une ligne horizontale régulière. Les premiers points d'ancrage doivent se situer exactement à ce niveau, et le temps d'ancrage doit être exactement égal au temps des sommets ou des creux extrêmes (en fonction du modèle considéré). C'est ce que l'on voit sur la photo :





La fenêtre de recherche du bas ou du haut se situe exactement entre le premier et le dernier sommet. Cette règle est valable pour n'importe quel motif de cette famille, pour n'importe quel nombre de hauts et de bas.

Pour déterminer la cible optimiste, il faut d'abord définir la taille du modèle. La taille du motif est la distance verticale entre la tête et le cou en points. Pour déterminer la distance, il faut d'abord trouver le sommet qui est le plus éloigné du cou. Ce haut sera la bordure du motif :

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

Une vérification supplémentaire est nécessaire pour s'assurer que les sommets ne diffèrent pas trop. Nous ne pouvons passer aux étapes suivantes que si le contrôle est réussi. Plus précisément, il devrait y avoir 2 contrôles : l'un pour la taille verticale des extrêmes, l'autre pour l'horizontale (temps). Si les sommets sont trop éloignés dans le temps, cette variante ne convient pas non plus. Voici une vérification de la taille verticale :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Pour déterminer la taille verticale correcte des sommets, nous avons besoin de 2 sommets. Le premier est celui qui est le plus éloigné du cou, et le second celui qui en est le plus proche. Si ces tailles diffèrent fortement, cette formation peut s'avérer invalide et il est préférable de ne pas prendre de risque et de la marquer comme invalide. Comme pour le prédicat précédent, tout cela peut s'accompagner d'un graphisme approprié de ce qui est bien et de ce qui est mal :

Ils sont faciles à déterminer visuellement, mais le code a besoin d'une mesure quantitative. Dans ce cas, c'est aussi simple que cela :

K = ( Max - Min ) / Min

- ) / K <= RelativeUnstabilityM

Cette métrique est assez efficace pour filtrer un grand nombre de faux motifs. Or, même le code le plus sophistiqué ne peut être plus efficace que notre œil. La seule chose que nous puissions faire est de rendre la logique aussi proche que possible de la réalité, mais il faut savoir s'arrêter.

Le contrôle horizontal se présente de la même manière. La seule différence est que nous utilisons des indices de barres comme tailles (vous pouvez utiliser le temps, il n'y a pas de différence fondamentale) :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Pour ce contrôle, nous pouvons utiliser une mesure similaire. Visuellement, elle peut être exprimée comme suit :

Dans ce cas, les critères quantitatifs seront les mêmes. Mais cette fois-ci, nous utilisons des indices ou le temps au lieu de points. Il serait peut-être préférable de mettre en œuvre séparément le nombre avec lequel nous effectuons la comparaison, ce qui laisserait une marge de manœuvre pour un ajustement flexible :

K = ( Max - Min ) / Min

- ) / K <= RelativeUnstabilityTimeM

La ligne de cou doit croiser le prix à gauche, ce qui signifie que le schéma a été précédé d'une tendance :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Là encore, il existe 2 fonctions miroir pour les schémas haussiers et baissiers. Vous trouverez ci-dessous une illustration graphique de ce prédicat et du suivant :

Les cases bleues indiquent les segments de marché dont nous contrôlons l'intersection. Les deux segments se trouvent derrière le modèle, à gauche et à droite des sommets extrêmes.

Il ne reste plus que 2 vérifications à faire :

Nous avons besoin d'un modèle qui croise la ligne de cou à l'instant présent (à la barre zéro). Le motif doit être précédé d'un mouvement supérieur ou égal au motif lui-même.

Le premier point est nécessaire pour le trading algorithmique. Je ne pense pas qu'il soit utile de détecter des formations uniquement pour les visualiser, bien que cette fonction soit également prévue. Nous avons besoin à la fois de détection et de trouver exactement le point à partir duquel nous pouvons négocier - où nous pouvons immédiatement ouvrir une position, sachant que nous sommes au point d'entrée. Le deuxième point est l'une des conditions nécessaires, car le motif lui-même est inutile sans un bon mouvement précédent.

Le croisement de la barre zéro (en vérifiant l'intersection à droite) est déterminé comme suit :

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Là encore, nous avons 2 fonctions miroirs. Veuillez noter que l'intersection à droite n'est pas considérée comme valide si le prix a dépassé le modèle et est ensuite revenu - ce comportement est couvert ici et est illustré dans la figure précédente.

Déterminons maintenant comment trouver la tendance précédente. Jusqu'à présent, j'utilise la ligne de prévision optimiste à cette fin. S'il existe un segment de marché entre le cou et la ligne de la prévision optimiste, il s'agit du mouvement souhaité. Ce mouvement ne doit pas être trop étendu dans le temps, sinon il ne s'agit évidemment pas d'un mouvement :

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

Le dernier prédicat peut également être représenté graphiquement comme suit :





Terminons la revue du code ici et passons aux évaluations visuelles. Je pense que les idées principales de la méthode ont été suffisamment décrites dans cet article. D'autres idées seront examinées dans le prochain article de cette série.

Vérifions le résultat dans le testeur visuel de MetaTrader 5 :

J'utilise toujours le dessin au trait sur le graphique, car il est rapide, simple et clair. L'Aide MQL5 fournit des exemples d'utilisation de tous les objets graphiques, y compris des lignes. Je ne fournirai pas le code de dessin ici, mais vous pouvez voir le résultat de son exécution. Bien sûr, tout peut être amélioré, mais nous n'avons qu'un prototype. Je crois donc que nous pouvons utiliser ici le principe de "nécessité et de suffisance" :





Voici un exemple avec un triple sommet. Cet exemple m'a semblé plus intéressant. Les doubles sommets sont détectés de la même manière - il suffit de définir le nombre de sommets souhaité dans les paramètres. Le code ne trouve pas souvent de telles formations, mais ce n'est qu'une démonstration. Le code peut être affiné (ce que je prévois de faire plus tard).





Autres idées de développement

Plus tard, nous examinerons ce qui n'a pas été dit dans cet article et nous améliorerons la qualité de la recherche pour toutes les formations. Nous allons également affiner la classe pour lui permettre de détecter les formations tête-épaules. Nous essaierons également de trouver des fonctions hybrides possibles pour ces formations ; l'une d'entre elles pourrait être "N sommets et épaules multiples". La série n'est pas consacrée uniquement à cette famille de motifs et comprendra du nouveau matériel intéressant et utile. Il existe différentes approches de la recherche de motifs. L'idée de cette série est de montrer autant de motifs que possible à l'aide de différents exemples et de couvrir ainsi les différentes manières possibles de décomposer une tâche complexe en une série de tâches plus simples. La série comprendra :

D’autres modèles intéressants D’autres méthodes de détection des différents types de formation Négocier en utilisant des données historiques et en collectant des statistiques pour différents instruments et différentes périodes. Il existe de nombreux modèles, et je ne les connais pas tous (je peux donc potentiellement prendre en compte votre modèle). Les niveaux (car ils sont souvent utilisés pour détecter les renversements).





Conclusion

J'ai essayé de rendre cet article simple et compréhensible pour tout le monde. J'espère que vous y trouverez quelque chose d'utile. La conclusion de cet article est que, comme le montre le testeur visuel de stratégie, un code simple est capable de trouver des formations complexes. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'utiliser des réseaux neuronaux ou d'écrire/utiliser des algorithmes complexes de vision artificielle. Le langage MQL5 possède de nombreuses fonctionnalités permettant de mettre en œuvre les algorithmes les plus complexes. Les possibilités ne sont limitées que par votre imagination et votre diligence.