Divisas / TT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TT: Trane Technologies plc
398.91 USD 1.08 (0.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TT de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 394.39, mientras que el máximo ha alcanzado 402.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trane Technologies plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TT News
- Trane Technologies plc (TT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- Trane Technologies en la Conferencia Laguna de Morgan Stanley: Resiliencia estratégica ante desafíos
- Trane Technologies en conferencia de Morgan Stanley: Resiliencia estratégica
- Trane Technologies at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Resilience Amid Challenges
- Trane amplía el control de plantas enfriadoras para necesidades de refrigeración de centros de datos
- Trane extends chiller plant control for data center cooling needs
- Trane Technologies (TT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Trane Technologies (TT) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Jensen Huang's $4 Trillion Vision: Why Nvidia Earnings Signal the Next AI Rally
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Earnings call transcript: Trane Technologies Q2 2025 sees EPS rise, stock dips
- Trane Technologies (TT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Trane Technologies launches AI lab for building energy optimization
- Trane expands data center cooling portfolio with new air handler
- Trane Technologies launches BrainBox AI Lab for HVAC innovation
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $544 from $500 at UBS
- Is EMCOR Group (EME) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- These Analysts Boost Their Forecasts On Trane Technologies Following Q2 Results - Trane Technologies (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $407 by JPMorgan
- Trane Technologies stock rating downgraded to Hold by HSBC on valuation
Rango diario
394.39 402.85
Rango anual
298.15 476.18
- Cierres anteriores
- 399.99
- Open
- 401.63
- Bid
- 398.91
- Ask
- 399.21
- Low
- 394.39
- High
- 402.85
- Volumen
- 1.962 K
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -2.54%
- Cambio a 6 meses
- 18.84%
- Cambio anual
- 1.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B