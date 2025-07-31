통화 / TT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TT: Trane Technologies plc
406.60 USD 4.24 (1.05%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TT 환율이 오늘 1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 402.28이고 고가는 408.67이었습니다.
Trane Technologies plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TT News
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Trane Technologies plc (TT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- 트레인 테크놀로지, 모건 스탠리 컨퍼런스 참가
- Trane Technologies at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Resilience Amid Challenges
- Trane extends chiller plant control for data center cooling needs
- Trane Technologies (TT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Trane Technologies (TT) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Jensen Huang's $4 Trillion Vision: Why Nvidia Earnings Signal the Next AI Rally
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Earnings call transcript: Trane Technologies Q2 2025 sees EPS rise, stock dips
- Trane Technologies (TT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Trane Technologies launches AI lab for building energy optimization
- Trane expands data center cooling portfolio with new air handler
- Trane Technologies launches BrainBox AI Lab for HVAC innovation
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $544 from $500 at UBS
- Is EMCOR Group (EME) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- These Analysts Boost Their Forecasts On Trane Technologies Following Q2 Results - Trane Technologies (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $407 by JPMorgan
- Trane Technologies stock rating downgraded to Hold by HSBC on valuation
- Trane (TT) Q2 EPS Up 18 Revenue Up 8
일일 변동 비율
402.28 408.67
년간 변동
298.15 476.18
- 이전 종가
- 402.36
- 시가
- 403.60
- Bid
- 406.60
- Ask
- 406.90
- 저가
- 402.28
- 고가
- 408.67
- 볼륨
- 1.627 K
- 일일 변동
- 1.05%
- 월 변동
- -0.66%
- 6개월 변동
- 21.13%
- 년간 변동율
- 3.95%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K