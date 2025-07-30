Moedas / TT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TT: Trane Technologies plc
398.91 USD 1.08 (0.27%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TT para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 394.39 e o mais alto foi 402.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Trane Technologies plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TT Notícias
- Trane Technologies plc (TT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- Trane Technologies na conferência Laguna da Morgan Stanley: resiliência estratégica em meio a desafios
- Trane Technologies at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Resilience Amid Challenges
- Trane extends chiller plant control for data center cooling needs
- Trane Technologies (TT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Trane Technologies (TT) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Jensen Huang's $4 Trillion Vision: Why Nvidia Earnings Signal the Next AI Rally
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Earnings call transcript: Trane Technologies Q2 2025 sees EPS rise, stock dips
- Trane Technologies (TT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Trane Technologies launches AI lab for building energy optimization
- Trane expands data center cooling portfolio with new air handler
- Trane Technologies launches BrainBox AI Lab for HVAC innovation
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $544 from $500 at UBS
- Is EMCOR Group (EME) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- These Analysts Boost Their Forecasts On Trane Technologies Following Q2 Results - Trane Technologies (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $407 by JPMorgan
- Trane Technologies stock rating downgraded to Hold by HSBC on valuation
- Trane (TT) Q2 EPS Up 18 Revenue Up 8
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
Faixa diária
394.39 402.85
Faixa anual
298.15 476.18
- Fechamento anterior
- 399.99
- Open
- 401.63
- Bid
- 398.91
- Ask
- 399.21
- Low
- 394.39
- High
- 402.85
- Volume
- 1.962 K
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -2.54%
- Mudança de 6 meses
- 18.84%
- Mudança anual
- 1.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh