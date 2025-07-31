KurseKategorien
Währungen / TT
TT: Trane Technologies plc

402.36 USD 3.45 (0.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TT hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 399.06 bis zu einem Hoch von 406.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trane Technologies plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
399.06 406.06
Jahresspanne
298.15 476.18
Vorheriger Schlusskurs
398.91
Eröffnung
400.57
Bid
402.36
Ask
402.66
Tief
399.06
Hoch
406.06
Volumen
2.102 K
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
-1.70%
6-Monatsänderung
19.86%
Jahresänderung
2.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K