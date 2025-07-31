Währungen / TT
TT: Trane Technologies plc
402.36 USD 3.45 (0.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TT hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 399.06 bis zu einem Hoch von 406.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trane Technologies plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
399.06 406.06
Jahresspanne
298.15 476.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 398.91
- Eröffnung
- 400.57
- Bid
- 402.36
- Ask
- 402.66
- Tief
- 399.06
- Hoch
- 406.06
- Volumen
- 2.102 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -1.70%
- 6-Monatsänderung
- 19.86%
- Jahresänderung
- 2.86%
