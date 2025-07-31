Dövizler / TT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TT: Trane Technologies plc
406.60 USD 4.24 (1.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TT fiyatı bugün 1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 402.28 ve Yüksek fiyatı olarak 408.67 aralığında işlem gördü.
Trane Technologies plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TT haberleri
- Trane Technologies (TT) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Trane Technologies plc (TT) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual
- Trane Technologies Morgan Stanley Laguna Konferansı’nda: Zorluklar Karşısında Stratejik Dayanıklılık
- Trane Technologies at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Resilience Amid Challenges
- Trane extends chiller plant control for data center cooling needs
- Trane Technologies (TT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Trane Technologies (TT) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Jensen Huang's $4 Trillion Vision: Why Nvidia Earnings Signal the Next AI Rally
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Earnings call transcript: Trane Technologies Q2 2025 sees EPS rise, stock dips
- Trane Technologies (TT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Trane Technologies launches AI lab for building energy optimization
- Trane expands data center cooling portfolio with new air handler
- Trane Technologies launches BrainBox AI Lab for HVAC innovation
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $544 from $500 at UBS
- Is EMCOR Group (EME) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- These Analysts Boost Their Forecasts On Trane Technologies Following Q2 Results - Trane Technologies (NYSE:TT)
- Trane Technologies stock price target raised to $407 by JPMorgan
- Trane Technologies stock rating downgraded to Hold by HSBC on valuation
Günlük aralık
402.28 408.67
Yıllık aralık
298.15 476.18
- Önceki kapanış
- 402.36
- Açılış
- 403.60
- Satış
- 406.60
- Alış
- 406.90
- Düşük
- 402.28
- Yüksek
- 408.67
- Hacim
- 1.627 K
- Günlük değişim
- 1.05%
- Aylık değişim
- -0.66%
- 6 aylık değişim
- 21.13%
- Yıllık değişim
- 3.95%
21 Eylül, Pazar