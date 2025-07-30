Валюты / TT
TT: Trane Technologies plc
399.99 USD 2.47 (0.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TT за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 398.30, а максимальная — 406.03.
Следите за динамикой Trane Technologies plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
398.30 406.03
Годовой диапазон
298.15 476.18
- Предыдущее закрытие
- 402.46
- Open
- 400.00
- Bid
- 399.99
- Ask
- 400.29
- Low
- 398.30
- High
- 406.03
- Объем
- 2.120 K
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -2.28%
- 6-месячное изменение
- 19.16%
- Годовое изменение
- 2.26%
