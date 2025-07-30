КотировкиРазделы
Валюты / TT
Назад в Рынок акций США

TT: Trane Technologies plc

399.99 USD 2.47 (0.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TT за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 398.30, а максимальная — 406.03.

Следите за динамикой Trane Technologies plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TT

Дневной диапазон
398.30 406.03
Годовой диапазон
298.15 476.18
Предыдущее закрытие
402.46
Open
400.00
Bid
399.99
Ask
400.29
Low
398.30
High
406.03
Объем
2.120 K
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
-2.28%
6-месячное изменение
19.16%
Годовое изменение
2.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.