TT: Trane Technologies plc
406.60 USD 4.24 (1.05%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TT a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 402.28 et à un maximum de 408.67.
Suivez la dynamique Trane Technologies plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
402.28 408.67
Range Annuel
298.15 476.18
- Clôture Précédente
- 402.36
- Ouverture
- 403.60
- Bid
- 406.60
- Ask
- 406.90
- Plus Bas
- 402.28
- Plus Haut
- 408.67
- Volume
- 1.627 K
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- -0.66%
- Changement à 6 Mois
- 21.13%
- Changement Annuel
- 3.95%
20 septembre, samedi