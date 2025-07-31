Valute / TT
TT: Trane Technologies plc
406.60 USD 4.24 (1.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TT ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 402.28 e ad un massimo di 408.67.
Segui le dinamiche di Trane Technologies plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
402.28 408.67
Intervallo Annuale
298.15 476.18
- Chiusura Precedente
- 402.36
- Apertura
- 403.60
- Bid
- 406.60
- Ask
- 406.90
- Minimo
- 402.28
- Massimo
- 408.67
- Volume
- 1.627 K
- Variazione giornaliera
- 1.05%
- Variazione Mensile
- -0.66%
- Variazione Semestrale
- 21.13%
- Variazione Annuale
- 3.95%
20 settembre, sabato