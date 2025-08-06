Divisas / SSRM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SSRM: SSR Mining Inc
21.78 USD 0.24 (1.11%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SSRM de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.86, mientras que el máximo ha alcanzado 22.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SSR Mining Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSRM News
- SSR Mining Inc. (SSRM:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:SSRM:CA) 2025-09-15
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Barrick venderá la mina de oro Hemlo a Carcetti Capital por hasta 1.090 millones de dólares
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Ssr Mining stock hits 52-week high at 20.93 USD
- SSR Mining stock hits 52-week high at $18.58
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.58%
- SSR Mining stock hits 52-week high at 16.91 USD
- SSR Mining Stock: Buy On Their Acquisition Win Growth Prospects Gold Futures (NASDAQ:SSRM)
- SSR Mining Stock: Betting On Gold With A Margin Of Safety (NASDAQ:SSRM)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- SSR Mining: Robust Gold/Silver Mines Portfolio Despite ÇöPler Still Offline In Turkey
- Ssr Mining stock hits 52-week high at 16.49 USD
- SSR Mining (SSRM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Buying the Best Value Stocks as the Market Hits All-Time Highs
- Best Momentum Stocks to Buy for August 12th
- Is Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for August 12th
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.27%
- Ssr Mining Inc stock hits 52-week high at 13.72 USD
- SSR Mining Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSRM)
- SSR Mining Inc. (SSRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
20.86 22.40
Rango anual
5.06 23.07
- Cierres anteriores
- 21.54
- Open
- 20.99
- Bid
- 21.78
- Ask
- 22.08
- Low
- 20.86
- High
- 22.40
- Volumen
- 7.875 K
- Cambio diario
- 1.11%
- Cambio mensual
- 10.45%
- Cambio a 6 meses
- 119.11%
- Cambio anual
- 279.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B