货币 / SSRM
SSRM: SSR Mining Inc
22.02 USD 0.48 (2.23%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSRM汇率已更改2.23%。当日，交易品种以低点20.86和高点22.10进行交易。
关注SSR Mining Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
20.86 22.10
年范围
5.06 23.07
- 前一天收盘价
- 21.54
- 开盘价
- 20.99
- 卖价
- 22.02
- 买价
- 22.32
- 最低价
- 20.86
- 最高价
- 22.10
- 交易量
- 2.573 K
- 日变化
- 2.23%
- 月变化
- 11.66%
- 6个月变化
- 121.53%
- 年变化
- 283.62%
