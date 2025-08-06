통화 / SSRM
SSRM: SSR Mining Inc
22.84 USD 1.04 (4.77%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SSRM 환율이 오늘 4.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.71이고 고가는 22.93이었습니다.
SSR Mining Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.71 22.93
년간 변동
5.06 23.07
- 이전 종가
- 21.80
- 시가
- 21.80
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- 저가
- 21.71
- 고가
- 22.93
- 볼륨
- 10.317 K
- 일일 변동
- 4.77%
- 월 변동
- 15.82%
- 6개월 변동
- 129.78%
- 년간 변동율
- 297.91%
20 9월, 토요일