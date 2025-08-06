Währungen / SSRM
SSRM: SSR Mining Inc
21.80 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSRM hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.06 bis zu einem Hoch von 21.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die SSR Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.06 21.80
Jahresspanne
5.06 23.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.78
- Eröffnung
- 21.49
- Bid
- 21.80
- Ask
- 22.10
- Tief
- 21.06
- Hoch
- 21.80
- Volumen
- 6.626 K
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 10.55%
- 6-Monatsänderung
- 119.32%
- Jahresänderung
- 279.79%
