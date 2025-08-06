Dövizler / SSRM
SSRM: SSR Mining Inc
22.84 USD 1.04 (4.77%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SSRM fiyatı bugün 4.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.71 ve Yüksek fiyatı olarak 22.93 aralığında işlem gördü.
SSR Mining Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
21.71 22.93
Yıllık aralık
5.06 23.07
- Önceki kapanış
- 21.80
- Açılış
- 21.80
- Satış
- 22.84
- Alış
- 23.14
- Düşük
- 21.71
- Yüksek
- 22.93
- Hacim
- 10.317 K
- Günlük değişim
- 4.77%
- Aylık değişim
- 15.82%
- 6 aylık değişim
- 129.78%
- Yıllık değişim
- 297.91%
21 Eylül, Pazar