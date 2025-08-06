通貨 / SSRM
SSRM: SSR Mining Inc
21.80 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSRMの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.06の安値と21.80の高値で取引されました。
SSR Mining Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.06 21.80
1年のレンジ
5.06 23.07
- 以前の終値
- 21.78
- 始値
- 21.49
- 買値
- 21.80
- 買値
- 22.10
- 安値
- 21.06
- 高値
- 21.80
- 出来高
- 6.626 K
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 10.55%
- 6ヶ月の変化
- 119.32%
- 1年の変化
- 279.79%
