Валюты / SSRM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSRM: SSR Mining Inc
21.54 USD 1.10 (4.86%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSRM за сегодня изменился на -4.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 22.74.
Следите за динамикой SSR Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SSRM
- SSR Mining Inc. (SSRM:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:SSRM:CA) 2025-09-15
- Gold Rush: Top 5 Gold Mining Stocks
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Ssr Mining stock hits 52-week high at 20.93 USD
- SSR Mining stock hits 52-week high at $18.58
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.58%
- SSR Mining stock hits 52-week high at 16.91 USD
- SSR Mining Stock: Buy On Their Acquisition Win Growth Prospects Gold Futures (NASDAQ:SSRM)
- SSR Mining Stock: Betting On Gold With A Margin Of Safety (NASDAQ:SSRM)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- SSR Mining: Robust Gold/Silver Mines Portfolio Despite ÇöPler Still Offline In Turkey
- Ssr Mining stock hits 52-week high at 16.49 USD
- SSR Mining (SSRM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Buying the Best Value Stocks as the Market Hits All-Time Highs
- Best Momentum Stocks to Buy for August 12th
- Is Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for August 12th
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.27%
- Ssr Mining Inc stock hits 52-week high at 13.72 USD
- SSR Mining Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SSRM)
- SSR Mining Inc. (SSRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SSR Mining Q2 2025 slides: Revenue surges 119%, Çöpler remediation costs rise
Дневной диапазон
21.48 22.74
Годовой диапазон
5.06 23.07
- Предыдущее закрытие
- 22.64
- Open
- 22.74
- Bid
- 21.54
- Ask
- 21.84
- Low
- 21.48
- High
- 22.74
- Объем
- 7.598 K
- Дневное изменение
- -4.86%
- Месячное изменение
- 9.23%
- 6-месячное изменение
- 116.70%
- Годовое изменение
- 275.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.