КотировкиРазделы
Валюты / SSRM
Назад в Рынок акций США

SSRM: SSR Mining Inc

21.54 USD 1.10 (4.86%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SSRM за сегодня изменился на -4.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 22.74.

Следите за динамикой SSR Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SSRM

Дневной диапазон
21.48 22.74
Годовой диапазон
5.06 23.07
Предыдущее закрытие
22.64
Open
22.74
Bid
21.54
Ask
21.84
Low
21.48
High
22.74
Объем
7.598 K
Дневное изменение
-4.86%
Месячное изменение
9.23%
6-месячное изменение
116.70%
Годовое изменение
275.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.