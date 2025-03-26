Divisas / REX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REX: REX American Resources Corporation
30.09 USD 0.36 (1.18%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REX de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.02, mientras que el máximo ha alcanzado 30.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REX American Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REX News
- Acciones de Rex American Resources tocan mínimos de 52 semanas a 30.55 USD
- Las acciones de Rex American Resources alcanzan mínimos de 52 semanas a 30,55 dólares
- Rex American Resources stock hits 52-week low at 30.55 USD
- Earnings call transcript: REX American Resources beats EPS forecast in Q2 2025
- REX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- REX American Resources Plans Stock Split
- REX American Resources earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Rex American Resources stock hits all-time high at 61.59 USD
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- REX American Resources: A Bet On The Economy (NYSE:REX)
- Analysis-US SEC’s guidance is first step toward rules governing crypto ETFs
- SEC Flags Concerns on Crypto ETFs Offering Staking Rewards
- REX American Resources Corporation (REX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: REX American Resources beats Q1 2025 EPS forecasts
- REX (REX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- REX American Resources beats Q1 estimates, shares rise over 4%
- REX American Resources earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- REX American Resources Reports Fiscal First Quarter 2025 Net Income Per Share Attributable to REX Common Shareholders of $0.51
- REX American Resources: Now It Looks Cheap (NYSE:REX)
- REX American Resources Corporation (REX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rex American Resources beats Q4 estimates, shares surge 6.2%
Rango diario
30.02 30.95
Rango anual
30.02 64.95
- Cierres anteriores
- 30.45
- Open
- 30.55
- Bid
- 30.09
- Ask
- 30.39
- Low
- 30.02
- High
- 30.95
- Volumen
- 598
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- -51.86%
- Cambio a 6 meses
- -19.67%
- Cambio anual
- -34.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B