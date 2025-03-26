CotizacionesSecciones
Divisas / REX
Volver a Acciones

REX: REX American Resources Corporation

30.09 USD 0.36 (1.18%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de REX de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.02, mientras que el máximo ha alcanzado 30.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas REX American Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REX News

Rango diario
30.02 30.95
Rango anual
30.02 64.95
Cierres anteriores
30.45
Open
30.55
Bid
30.09
Ask
30.39
Low
30.02
High
30.95
Volumen
598
Cambio diario
-1.18%
Cambio mensual
-51.86%
Cambio a 6 meses
-19.67%
Cambio anual
-34.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B