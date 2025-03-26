Währungen / REX
REX: REX American Resources Corporation
30.79 USD 0.70 (2.33%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REX hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.26 bis zu einem Hoch von 31.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die REX American Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
30.26 31.22
Jahresspanne
30.02 64.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.09
- Eröffnung
- 30.48
- Bid
- 30.79
- Ask
- 31.09
- Tief
- 30.26
- Hoch
- 31.22
- Volumen
- 270
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- -50.74%
- 6-Monatsänderung
- -17.81%
- Jahresänderung
- -33.21%
