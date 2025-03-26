Валюты / REX
REX: REX American Resources Corporation
30.45 USD 30.68 (50.19%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REX за сегодня изменился на -50.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 31.51.
Курс REX за сегодня изменился на -50.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 31.51.
Новости REX
- Акции Rex American Resources достигли 52-недельного минимума в $30,55
- Rex American Resources stock hits 52-week low at 30.55 USD
- Earnings call transcript: REX American Resources beats EPS forecast in Q2 2025
- REX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- REX American Resources Plans Stock Split
- REX American Resources earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Rex American Resources stock hits all-time high at 61.59 USD
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- REX American Resources: A Bet On The Economy (NYSE:REX)
- Analysis-US SEC’s guidance is first step toward rules governing crypto ETFs
- SEC Flags Concerns on Crypto ETFs Offering Staking Rewards
- REX American Resources Corporation (REX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: REX American Resources beats Q1 2025 EPS forecasts
- REX (REX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- REX American Resources beats Q1 estimates, shares rise over 4%
- REX American Resources earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- REX American Resources Reports Fiscal First Quarter 2025 Net Income Per Share Attributable to REX Common Shareholders of $0.51
- REX American Resources: Now It Looks Cheap (NYSE:REX)
- REX American Resources Corporation (REX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rex American Resources beats Q4 estimates, shares surge 6.2%
Дневной диапазон
30.32 31.51
Годовой диапазон
30.32 64.95
- Предыдущее закрытие
- 61.13
- Open
- 30.63
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Low
- 30.32
- High
- 31.51
- Объем
- 622
- Дневное изменение
- -50.19%
- Месячное изменение
- -51.28%
- 6-месячное изменение
- -18.71%
- Годовое изменение
- -33.95%
