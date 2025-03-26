货币 / REX
REX: REX American Resources Corporation
30.54 USD 0.09 (0.30%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REX汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点30.50和高点30.94进行交易。
关注REX American Resources Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
30.50 30.94
年范围
30.17 64.95
- 前一天收盘价
- 30.45
- 开盘价
- 30.77
- 卖价
- 30.54
- 买价
- 30.84
- 最低价
- 30.50
- 最高价
- 30.94
- 交易量
- 146
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- -51.14%
- 6个月变化
- -18.47%
- 年变化
- -33.75%
