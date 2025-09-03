Divisas / PTON
PTON: Peloton Interactive Inc
8.13 USD 0.19 (2.39%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTON de hoy ha cambiado un 2.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.94, mientras que el máximo ha alcanzado 8.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Peloton Interactive Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PTON News
The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
Directora financiera de Peloton vende acciones por $2 millones
- La directora financiera de Peloton vende acciones por 2 millones de dólares
Cotter de Peloton vende 1 millón de dólares en acciones para cubrir obligaciones fiscales
- Cotter de Peloton vende $1m en acciones para cubrir obligaciones fiscales
CPO de Peloton Interactive vende acciones por $1.6 millones
- El director de productos de Peloton Interactive vende acciones por 1,6 millones de dólares
- Peloton CFO Coddington sells $2 million in shares
- Peloton’s Cotter sells $1m in shares to cover tax obligations
- Peloton interactive CPO Caldwell sells $1.6 million in stock
El director ejecutivo de Peloton, Stern, vende acciones por 1,18 millones de dólares
- CEO de Peloton Stern vende acciones por $1.18 millones
- Peloton CEO Stern sells $1.18 million in shares
Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
Should Stock Market Investors Buy Peloton Stock Instead of Nike Stock?
Peloton: Focus On Profits Continues Amid Commercial Push (NASDAQ:PTON)
Citizens JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para las acciones de Alphabet
JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Unity Software
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
- JMP reiterates Market Outperform rating on Unity Software stock
Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
Opinion: 'Technology is the new plumbing' in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
Peloton Interactive, Inc. (PTON) Presents at Citi's 2025 Global Technology
Rango diario
7.94 8.30
Rango anual
4.25 10.90
- Cierres anteriores
- 7.94
- Open
- 7.94
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 7.94
- High
- 8.30
- Volumen
- 11.724 K
- Cambio diario
- 2.39%
- Cambio mensual
- 9.42%
- Cambio a 6 meses
- 30.08%
- Cambio anual
- 74.84%
