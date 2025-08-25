QuotazioniSezioni
PTON
PTON: Peloton Interactive Inc

8.27 USD 0.34 (4.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PTON ha avuto una variazione del 4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.78 e ad un massimo di 8.44.

Segui le dinamiche di Peloton Interactive Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.78 8.44
Intervallo Annuale
4.25 10.90
Chiusura Precedente
7.93
Apertura
7.85
Bid
8.27
Ask
8.57
Minimo
7.78
Massimo
8.44
Volume
14.999 K
Variazione giornaliera
4.29%
Variazione Mensile
11.31%
Variazione Semestrale
32.32%
Variazione Annuale
77.85%
20 settembre, sabato