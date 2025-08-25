Valute / PTON
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PTON: Peloton Interactive Inc
8.27 USD 0.34 (4.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTON ha avuto una variazione del 4.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.78 e ad un massimo di 8.44.
Segui le dinamiche di Peloton Interactive Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTON News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Sprouts Farmers Market and Peloton Interactive
- CFO di Peloton vende azioni per 2 milioni di dollari
- Cotter di Peloton vende azioni per 1 milione di dollari per coprire obblighi fiscali
- Il CPO di Peloton Interactive Caldwell vende azioni per 1,6 milioni di dollari
- Peloton CFO Coddington sells $2 million in shares
- Peloton’s Cotter sells $1m in shares to cover tax obligations
- Peloton interactive CPO Caldwell sells $1.6 million in stock
- Il CEO di Peloton Stern vende azioni per 1,18 milioni di dollari
- Peloton CEO Stern sells $1.18 million in shares
- Buy These 3 Health and Fitness Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Should Stock Market Investors Buy Peloton Stock Instead of Nike Stock?
- Le azioni Peloton salgono del 61% dopo la valutazione sottostimata di InvestingPro ad aprile
- Peloton: Focus On Profits Continues Amid Commercial Push (NASDAQ:PTON)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Alphabet stock
- JMP reiterates Market Outperform rating on Unity Software stock
- Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Peloton Interactive, Inc. (PTON) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Why Peloton Could Triple (Or More) In The Next 5 Years (NASDAQ:PTON)
- Wall Street Analysts Believe Peloton (PTON) Could Rally 34.77%: Here's is How to Trade
- Peloton must face shareholder lawsuit over pandemic inventory claims
- Peloton must face shareholder lawsuit over post-pandemic outlook
- Top Stock Picks for Week of August 25, 2025
Intervallo Giornaliero
7.78 8.44
Intervallo Annuale
4.25 10.90
- Chiusura Precedente
- 7.93
- Apertura
- 7.85
- Bid
- 8.27
- Ask
- 8.57
- Minimo
- 7.78
- Massimo
- 8.44
- Volume
- 14.999 K
- Variazione giornaliera
- 4.29%
- Variazione Mensile
- 11.31%
- Variazione Semestrale
- 32.32%
- Variazione Annuale
- 77.85%
20 settembre, sabato