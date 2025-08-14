Валюты / PTON
PTON: Peloton Interactive Inc
7.94 USD 0.25 (3.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTON за сегодня изменился на -3.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.72, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Peloton Interactive Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PTON
Дневной диапазон
7.72 8.28
Годовой диапазон
4.25 10.90
- Предыдущее закрытие
- 8.19
- Open
- 8.18
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Low
- 7.72
- High
- 8.28
- Объем
- 11.538 K
- Дневное изменение
- -3.05%
- Месячное изменение
- 6.86%
- 6-месячное изменение
- 27.04%
- Годовое изменение
- 70.75%
