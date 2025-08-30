Divisas / PR
PR: Permian Resources Corporation Class A
13.60 USD 0.21 (1.57%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PR de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.24, mientras que el máximo ha alcanzado 13.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Permian Resources Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PR News
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Riverstone Energy devolverá $250 millones tras venta de participación en Permian
- Riverstone Energy participa en oferta secundaria de Permian Resources
- Las acciones de Permian Resources caen tras fijar el precio de oferta de 46,1 millones de acciones
- Permian Resources fija precio de oferta pública de 46.1 millones de acciones
- Permian Resources anuncia oferta secundaria de 46 millones de acciones
- Permian Resources anuncia oferta pública de 46.1 millones de acciones
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Permian Resources registers shares for potential exchange of 2028 notes
- Permian Resources stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Permian Resources: Undervalued Permian Pureplay With A Dividend Yield Above 4%
Rango diario
13.24 13.74
Rango anual
10.01 16.33
- Cierres anteriores
- 13.39
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Low
- 13.24
- High
- 13.74
- Volumen
- 24.888 K
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- -3.48%
- Cambio a 6 meses
- -1.59%
- Cambio anual
- 0.67%
