PR: Permian Resources Corporation Class A
13.53 USD 0.14 (1.05%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PR汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点13.53和高点13.53进行交易。
关注Permian Resources Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PR新闻
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Riverstone Energy将在出售Permian Resources股权后返还2.5亿美元
- Riverstone Energy to return $250 million after Permian Resources stake sale
- Riverstone Energy参与Permian Resources二次公开发行
- Riverstone Energy participates in Permian Resources secondary offering
- Permian Resources股价下跌，因定价发行4611万股股票
- Permian Resources stock falls after pricing of 46.1 million share offering
- Permian Resources定价4610万股公开发行
- Permian Resources prices public offering of 46.1 million shares
- Permian Resources宣布二次发行4611万股
- Permian Resources announces secondary offering of 46 million shares
- Permian Resources宣布公开发行4611万股股票
- Permian Resources announces public offering of 46.1 million shares
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Permian Resources registers shares for potential exchange of 2028 notes
- Permian Resources stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Permian Resources: Undervalued Permian Pureplay With A Dividend Yield Above 4%
- Permian Resources: Q2 Growth And Strategic Acquisition (NYSE:PR)
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- William Blair initiates Permian Resources stock with Outperform rating
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
日范围
13.53 13.53
年范围
10.01 16.33
- 前一天收盘价
- 13.39
- 开盘价
- 13.53
- 卖价
- 13.53
- 买价
- 13.83
- 最低价
- 13.53
- 最高价
- 13.53
- 交易量
- 4
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- -3.97%
- 6个月变化
- -2.10%
- 年变化
- 0.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值