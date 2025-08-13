Валюты / PR
PR: Permian Resources Corporation Class A
13.39 USD 0.13 (0.98%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PR за сегодня изменился на 0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.17, а максимальная — 13.45.
Следите за динамикой Permian Resources Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PR
- Riverstone Energy вернет $250 млн после продажи доли в Permian Resources
- Riverstone Energy to return $250 million after Permian Resources stake sale
- Riverstone Energy участвует во вторичном размещении акций Permian Resources
- Riverstone Energy participates in Permian Resources secondary offering
- Акции Permian Resources падают после объявления цены предложения 46,1 млн акций
- Permian Resources stock falls after pricing of 46.1 million share offering
- Permian Resources объявила о цене публичного размещения 46,1 млн акций
- Permian Resources prices public offering of 46.1 million shares
- Permian Resources объявляет о вторичном размещении 46 миллионов акций
- Permian Resources announces secondary offering of 46 million shares
- Permian Resources объявляет о публичном размещении 46,1 млн акций
- Permian Resources announces public offering of 46.1 million shares
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Permian Resources registers shares for potential exchange of 2028 notes
- Permian Resources stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Permian Resources: Undervalued Permian Pureplay With A Dividend Yield Above 4%
- Permian Resources: Q2 Growth And Strategic Acquisition (NYSE:PR)
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- William Blair initiates Permian Resources stock with Outperform rating
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
- Wells Fargo raises Permian Resources stock price target to $21 on inventory depth
Дневной диапазон
13.17 13.45
Годовой диапазон
10.01 16.33
- Предыдущее закрытие
- 13.26
- Open
- 13.22
- Bid
- 13.39
- Ask
- 13.69
- Low
- 13.17
- High
- 13.45
- Объем
- 24.445 K
- Дневное изменение
- 0.98%
- Месячное изменение
- -4.97%
- 6-месячное изменение
- -3.11%
- Годовое изменение
- -0.89%
