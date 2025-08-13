Moedas / PR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PR: Permian Resources Corporation Class A
13.51 USD 0.09 (0.66%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PR para hoje mudou para -0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.46 e o mais alto foi 13.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Permian Resources Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PR Notícias
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Riverstone Energy vai devolver US$ 250 milhões após venda de participação na Permian Resources
- Riverstone Energy to return $250 million after Permian Resources stake sale
- Riverstone Energy participa de oferta secundária da Permian Resources
- Riverstone Energy participates in Permian Resources secondary offering
- Ações da Permian Resources caem após precificação de oferta de 46,1 milhões de ações
- Permian Resources stock falls after pricing of 46.1 million share offering
- Permian Resources precifica oferta pública de 46,1 milhões de ações
- Permian Resources prices public offering of 46.1 million shares
- Permian Resources anuncia oferta secundária de 46 milhões de ações
- Permian Resources announces secondary offering of 46 million shares
- Permian Resources anuncia oferta pública de 46,1 milhões de ações
- Permian Resources announces public offering of 46.1 million shares
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Permian Resources registers shares for potential exchange of 2028 notes
- Permian Resources stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Permian Resources: Undervalued Permian Pureplay With A Dividend Yield Above 4%
- Permian Resources: Q2 Growth And Strategic Acquisition (NYSE:PR)
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- William Blair initiates Permian Resources stock with Outperform rating
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
Faixa diária
13.46 13.67
Faixa anual
10.01 16.33
- Fechamento anterior
- 13.60
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Low
- 13.46
- High
- 13.67
- Volume
- 701
- Mudança diária
- -0.66%
- Mudança mensal
- -4.12%
- Mudança de 6 meses
- -2.24%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh