PR: Permian Resources Corporation Class A
13.57 USD 0.03 (0.22%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PR hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.42 bis zu einem Hoch von 13.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Permian Resources Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PR News
- Strength Seen in Chord Energy Corporation (CHRD): Can Its 4.0% Jump Turn into More Strength?
- Riverstone Energy plant Ausschüttung von 250 Mio. Dollar nach Verkauf von Permian-Resources-Anteil
- Riverstone Energy to return $250 million after Permian Resources stake sale
- Permian Resources: Riverstone Energy beteiligt sich an Zweitplatzierung durch Altaktionäre/n
- Riverstone Energy participates in Permian Resources secondary offering
- Permian Resources: Aktie fällt nach Preisfestsetzung für Aktienangebot über 46,1 Millionen Stück/n
- Permian Resources stock falls after pricing of 46.1 million share offering
- Permian Resources legt Preis für Aktienangebot über 46,1 Millionen Anteile fest
- Permian Resources prices public offering of 46.1 million shares
- Permian Resources: Sekundärplatzierung von über 46 Millionen Aktien angekündigt
- Permian Resources announces secondary offering of 46 million shares
- Permian Resources: Großaktionäre bieten Aktienpaket über 46,1 Millionen Stück an
- Permian Resources announces public offering of 46.1 million shares
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Permian Resources registers shares for potential exchange of 2028 notes
- Permian Resources stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Permian Resources: Undervalued Permian Pureplay With A Dividend Yield Above 4%
- Permian Resources: Q2 Growth And Strategic Acquisition (NYSE:PR)
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- William Blair initiates Permian Resources stock with Outperform rating
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
Tagesspanne
13.42 13.67
Jahresspanne
10.01 16.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.60
- Eröffnung
- 13.66
- Bid
- 13.57
- Ask
- 13.87
- Tief
- 13.42
- Hoch
- 13.67
- Volumen
- 18.063 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- -3.69%
- 6-Monatsänderung
- -1.81%
- Jahresänderung
- 0.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K