Divisas / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.11 USD 0.09 (7.50%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONFO de hoy ha cambiado un -7.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.05, mientras que el máximo ha alcanzado 1.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Onfolio Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONFO News
- Onfolio Q2 Revenues Soar 83% but Losses Persist, Shares Drop
- Onfolio subsidiary expands AI visibility services with new offerings
- Onfolio subsidiary reports 358% increase in AI overview visibility
- Onfolio Holdings Inc. Announces Quarterly Preferred Stock Cash Dividend of $0.75 Per Share
- Onfolio launches referral program for AI visibility service
- Onfolio launches agency for AI-driven brand optimization
- Onfolio Holdings Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Onfolio Holdings Inc. to Present on the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
Rango diario
1.05 1.17
Rango anual
0.61 1.95
- Cierres anteriores
- 1.20
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Low
- 1.05
- High
- 1.17
- Volumen
- 342
- Cambio diario
- -7.50%
- Cambio mensual
- 9.90%
- Cambio a 6 meses
- 16.84%
- Cambio anual
- 4.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B