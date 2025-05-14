通貨 / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.11 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONFOの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.10の安値と1.18の高値で取引されました。
Onfolio Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONFO News
- Onfolio Q2 Revenues Soar 83% but Losses Persist, Shares Drop
- Onfolio subsidiary expands AI visibility services with new offerings
- Onfolio subsidiary reports 358% increase in AI overview visibility
- Onfolio Holdings Inc. Announces Quarterly Preferred Stock Cash Dividend of $0.75 Per Share
- Onfolio launches referral program for AI visibility service
- Onfolio launches agency for AI-driven brand optimization
- Onfolio Holdings Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Onfolio Holdings Inc. to Present on the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
1日のレンジ
1.10 1.18
1年のレンジ
0.61 1.95
- 以前の終値
- 1.11
- 始値
- 1.14
- 買値
- 1.11
- 買値
- 1.41
- 安値
- 1.10
- 高値
- 1.18
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 9.90%
- 6ヶ月の変化
- 16.84%
- 1年の変化
- 4.72%
