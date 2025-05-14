통화 / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.11 USD 0.00 (0.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONFO 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.08이고 고가는 1.17이었습니다.
Onfolio Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ONFO News
- Onfolio Q2 Revenues Soar 83% but Losses Persist, Shares Drop
- Onfolio subsidiary expands AI visibility services with new offerings
- Onfolio subsidiary reports 358% increase in AI overview visibility
- Onfolio Holdings Inc. Announces Quarterly Preferred Stock Cash Dividend of $0.75 Per Share
- Onfolio launches referral program for AI visibility service
- Onfolio launches agency for AI-driven brand optimization
- Onfolio Holdings Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Onfolio Holdings Inc. to Present on the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
일일 변동 비율
1.08 1.17
년간 변동
0.61 1.95
- 이전 종가
- 1.11
- 시가
- 1.10
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- 저가
- 1.08
- 고가
- 1.17
- 볼륨
- 350
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 9.90%
- 6개월 변동
- 16.84%
- 년간 변동율
- 4.72%
20 9월, 토요일