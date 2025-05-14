Валюты / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.20 USD 0.18 (13.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONFO за сегодня изменился на -13.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.30.
Следите за динамикой Onfolio Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ONFO
Дневной диапазон
1.20 1.30
Годовой диапазон
0.61 1.95
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.20
- High
- 1.30
- Объем
- 501
- Дневное изменение
- -13.04%
- Месячное изменение
- 18.81%
- 6-месячное изменение
- 26.32%
- Годовое изменение
- 13.21%
