ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.11 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONFO a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.08 et à un maximum de 1.17.
Suivez la dynamique Onfolio Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONFO Nouvelles
- Onfolio Q2 Revenues Soar 83% but Losses Persist, Shares Drop
- Onfolio subsidiary expands AI visibility services with new offerings
- Onfolio subsidiary reports 358% increase in AI overview visibility
- Onfolio Holdings Inc. Announces Quarterly Preferred Stock Cash Dividend of $0.75 Per Share
- Onfolio launches referral program for AI visibility service
- Onfolio launches agency for AI-driven brand optimization
- Onfolio Holdings Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Onfolio Holdings Inc. to Present on the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
Range quotidien
1.08 1.17
Range Annuel
0.61 1.95
- Clôture Précédente
- 1.11
- Ouverture
- 1.10
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Plus Bas
- 1.08
- Plus Haut
- 1.17
- Volume
- 350
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 9.90%
- Changement à 6 Mois
- 16.84%
- Changement Annuel
- 4.72%
20 septembre, samedi