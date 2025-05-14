Valute / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.11 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONFO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.17.
Segui le dinamiche di Onfolio Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ONFO News
- Onfolio Q2 Revenues Soar 83% but Losses Persist, Shares Drop
- Onfolio subsidiary expands AI visibility services with new offerings
- Onfolio subsidiary reports 358% increase in AI overview visibility
- Onfolio Holdings Inc. Announces Quarterly Preferred Stock Cash Dividend of $0.75 Per Share
- Onfolio launches referral program for AI visibility service
- Onfolio launches agency for AI-driven brand optimization
- Onfolio Holdings Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Onfolio Holdings Inc. to Present on the Emerging Growth Conference on May 22, 2025
Intervallo Giornaliero
1.08 1.17
Intervallo Annuale
0.61 1.95
- Chiusura Precedente
- 1.11
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Minimo
- 1.08
- Massimo
- 1.17
- Volume
- 350
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 9.90%
- Variazione Semestrale
- 16.84%
- Variazione Annuale
- 4.72%
21 settembre, domenica