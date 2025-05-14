Währungen / ONFO
ONFO: Onfolio Holdings Inc
1.12 USD 0.01 (0.90%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONFO hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.10 bis zu einem Hoch von 1.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Onfolio Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.10 1.17
Jahresspanne
0.61 1.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Tief
- 1.10
- Hoch
- 1.17
- Volumen
- 258
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- 10.89%
- 6-Monatsänderung
- 17.89%
- Jahresänderung
- 5.66%
