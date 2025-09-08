Divisas / NCLH
NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
25.40 USD 0.17 (0.66%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NCLH de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.11, mientras que el máximo ha alcanzado 25.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NCLH News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Norwegian Cruise Line (NCLH) is a Great Choice
- NCLH vs. ABNB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Best Momentum Stock to Buy for September 17th
- Are Investors Undervaluing Norwegian Cruise Line (NCLH) Right Now?
- Here is What to Know Beyond Why Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) is a Trending Stock
- UBS reitera calificación Neutral para acciones de Norwegian Cruise Line a 27 dólares
- UBS mantiene calificación Neutral para Norwegian Cruise Line con objetivo de $27
- Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Carnival vs. NCLH: Which is the Best Cruise Stock to Buy Now?
- Norwegian Cruise Line se suma a lista de enfoque de JPMorgan con objetivo de $43
- Acción de Norwegian Cruise Line añadida a la lista de enfoque de JPMorgan con objetivo de 43 dólares
- Here's Why Norwegian Cruise Line (NCLH) is a Strong Growth Stock
- Stifel eleva el precio objetivo de Norwegian Cruise Line a 37 dólares
- Las acciones de Norwegian Cruise Line caen a pesar de la visión positiva de Mizuho sobre movimientos de deuda
- NCLH Stock Up 24% in 3 Months: Should You Ride the Wave or Hold Back?
- Stifel: Market misreads NCLH capital moves, buy the dip
- Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Why Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Is Dropping Monday - Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH)
- Stifel reiterates Buy rating on Norwegian Cruise Line stock amid capital transactions
- Carnival's Fuel Efficiency Gains Momentum: Can Margins Sustain?
Rango diario
25.11 25.96
Rango anual
14.21 29.29
- Cierres anteriores
- 25.57
- Open
- 25.57
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Low
- 25.11
- High
- 25.96
- Volumen
- 21.317 K
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- 5.39%
- Cambio a 6 meses
- 33.97%
- Cambio anual
- 23.84%
