CotationsSections
Devises / NCLH
Retour à Actions

NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

25.22 USD 0.18 (0.71%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NCLH a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.87 et à un maximum de 25.48.

Suivez la dynamique Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCLH Nouvelles

Range quotidien
24.87 25.48
Range Annuel
14.21 29.29
Clôture Précédente
25.40
Ouverture
25.46
Bid
25.22
Ask
25.52
Plus Bas
24.87
Plus Haut
25.48
Volume
15.413 K
Changement quotidien
-0.71%
Changement Mensuel
4.65%
Changement à 6 Mois
33.02%
Changement Annuel
22.96%
20 septembre, samedi