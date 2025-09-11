FiyatlarBölümler
Dövizler / NCLH
Geri dön - Hisse senetleri

NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

25.22 USD 0.18 (0.71%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NCLH fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.87 ve Yüksek fiyatı olarak 25.48 aralığında işlem gördü.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCLH haberleri

Günlük aralık
24.87 25.48
Yıllık aralık
14.21 29.29
Önceki kapanış
25.40
Açılış
25.46
Satış
25.22
Alış
25.52
Düşük
24.87
Yüksek
25.48
Hacim
15.413 K
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
4.65%
6 aylık değişim
33.02%
Yıllık değişim
22.96%
21 Eylül, Pazar