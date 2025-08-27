Валюты / NCLH
NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
25.57 USD 0.44 (1.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCLH за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.97.
Следите за динамикой Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NCLH
- UBS сохраняет нейтральный рейтинг акций Norwegian Cruise Line с целевой ценой $27
- UBS reiterates Neutral rating on Norwegian Cruise Line stock at $27
- Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Carnival vs. NCLH: Which is the Best Cruise Stock to Buy Now?
- Norwegian Cruise Line stock added to JPMorgan focus list with $43 target
- Here's Why Norwegian Cruise Line (NCLH) is a Strong Growth Stock
- Norwegian Cruise Line stock price target raised to $37 by Stifel
- Norwegian Cruise Line stock falls despite Mizuho’s positive view on debt moves
- NCLH Stock Up 24% in 3 Months: Should You Ride the Wave or Hold Back?
- Stifel: Market misreads NCLH capital moves, buy the dip
- Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Why Norwegian Cruise Line (NCLH) Stock Is Dropping Monday - Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH)
- Stifel reiterates Buy rating on Norwegian Cruise Line stock amid capital transactions
- Carnival's Fuel Efficiency Gains Momentum: Can Margins Sustain?
- NCL Corporation plans $2.05 billion senior notes offering
- Norwegian Cruise Line launches share offering to repurchase notes
- Royal Caribbean Stock May Be Sailing Toward Stormy Seas
- Cruise demand shows mixed signals as bookings hold up into 2026
- Is Trending Stock Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) a Buy Now?
- Can Carnival Capitalize on Cruise Industry's Record Demand?
- CCL Trades Near 52-Week High: Harvest Gains or Stay Invested?
- Royal Caribbean: One For The Long-Term (NYSE:RCL)
- RCL's Flywheel Effect Strengthens Bookings: Can the Momentum Hold?
- Norwegian Cruise Line stock price target raised to $38 by Tigress Financial
Дневной диапазон
25.06 25.97
Годовой диапазон
14.21 29.29
- Предыдущее закрытие
- 26.01
- Open
- 25.97
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Low
- 25.06
- High
- 25.97
- Объем
- 20.682 K
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- 6.10%
- 6-месячное изменение
- 34.86%
- Годовое изменение
- 24.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.