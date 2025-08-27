КотировкиРазделы
NCLH
NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

25.57 USD 0.44 (1.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NCLH за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.06, а максимальная — 25.97.

Следите за динамикой Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.06 25.97
Годовой диапазон
14.21 29.29
Предыдущее закрытие
26.01
Open
25.97
Bid
25.57
Ask
25.87
Low
25.06
High
25.97
Объем
20.682 K
Дневное изменение
-1.69%
Месячное изменение
6.10%
6-месячное изменение
34.86%
Годовое изменение
24.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.