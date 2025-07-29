Divisas / MTDR
MTDR: Matador Resources Company
47.51 USD 0.47 (0.98%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTDR de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.31, mientras que el máximo ha alcanzado 48.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Matador Resources Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTDR News
- EVP de Matador Resources, Stetson, compra acciones MTDR por 24.260 dólares
- El copresidente de Matador Resources, Erman, compra acciones por 23.995 dólares
- Foran Joseph Wm compra acciones de Matador Resources (MTDR)
- Ejecutivo de Matador Resources compra acciones por $29,076
- Ejecutivo de Matador Resources Elsener compra acciones por 29.076 dólares
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Matador (MTDR) Down 8.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results (NYSE:MTDR)
Rango diario
47.31 48.56
Rango anual
35.19 64.05
- Cierres anteriores
- 47.98
- Open
- 47.72
- Bid
- 47.51
- Ask
- 47.81
- Low
- 47.31
- High
- 48.56
- Volumen
- 3.592 K
- Cambio diario
- -0.98%
- Cambio mensual
- -5.53%
- Cambio a 6 meses
- -6.03%
- Cambio anual
- -2.60%
