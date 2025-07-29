CotizacionesSecciones
Divisas / MTDR
Volver a Acciones

MTDR: Matador Resources Company

47.51 USD 0.47 (0.98%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTDR de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.31, mientras que el máximo ha alcanzado 48.56.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Matador Resources Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTDR News

Rango diario
47.31 48.56
Rango anual
35.19 64.05
Cierres anteriores
47.98
Open
47.72
Bid
47.51
Ask
47.81
Low
47.31
High
48.56
Volumen
3.592 K
Cambio diario
-0.98%
Cambio mensual
-5.53%
Cambio a 6 meses
-6.03%
Cambio anual
-2.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B